Havacılık devinin CEO'su açıkladı: Bilet fiyatlarına yüzde 20 zam

Artan yakıt maliyetleri ve uçuş kapasitesindeki daralma, hava yolu şirketlerinin fiyat politikalarını yeniden gündeme taşıdı. O'Leary'nin açıklamaları, özellikle Avrupa'da seyahat etmeyi planlayan yolcular açısından dikkat çekti.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, havayolu şirketlerinin yükselen jet yakıtı maliyetlerine sebebiyle bilet fiyatlarının yüzde 20'ye varan oranlarda zamlanabileceğini ifade etti.

Hava yolu şirketlerinin karşı karşıya kaldığı maliyet baskısına dikkat çeken O'Leary, uçuş seçeneklerinin azalmasının da fiyatları yukarı çekebileceğine işaret etti. Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde yolcuların daha yüksek ücretlerle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

TARİHİNİN EN BÜYÜK BİLET FİYATI ARTIŞINA TANIK OLACAKSINIZ

Brüksel'deki toplantıda değerlendirmelerde bulunan O'Leary, "Gelecek yıl Avrupa'da uçak bilet fiyatlarının yüzde 10, 15, belki de 20 oranında arttığını göreceksiniz. Önümüzdeki 12 ay boyunca bana göre Avrupa tarihinin en büyük bilet fiyatı artışına tanık olacaksınız" ifadelerini kullandı.

20 UÇUŞ HATTI KALDIRILIYOR

Ryanair, bilet fiyatlarına ilişkin açıklamanın yanı sıra Belçika'daki uçuş ağıyla ilgili de yeni bir karar duyurdu. Şirket, ülkeden gerçekleştirilen 20 uçuş hattını kaldıracağını açıkladı.

Uçuş hatlarının azaltılması, bazı güzergâhlarda yolcuların alternatif seferlere yönelmesine neden olabilecek. Uçuş kapasitesindeki daralmanın bilet fiyatları üzerindeki etkisi de yakından izlenecek.

Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin önümüzdeki dönemde maliyet artışları ve uçuş planlamaları doğrultusunda nasıl bir fiyat politikası izleyeceği merak konusu oldu