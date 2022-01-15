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Havyarı tam 2 milyon TL! İkinci kez görüldü

15.01.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan Sibirya Mersin Balığı, ikinci kez bir balıkçının ağına takıldı. Balıkçı şaşkınlık yaşarken balığı yeniden göle bıraktı.

Havyarı tam 2 milyon TL! İkinci kez görüldü

Son zamanlarda Keban Baraj Gölünde balıkçıların ağına takılan Sibirya Mersin Balığı, Keban Başarında ikinci kez görüldü. Sabahın erken saatlerinde göle ağ atan balıkçı Celal Bağ, ağı çıkardığında hiç yakalamadığı bir balığı görünce şaşkınlık yaşadı.

Balığın fotoğrafını çektikten sonra göle bırakan Bağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sabah balık avına çıktık. Ağımızı çektiğimizde farklı bir balık ile karşılaştık. Bu balığı görünce ilk önce çok şaşırdım daha önceden farklı arkadaşların da ağına takılmıştı fakat ben ilk defa gördüm. Telefonumla fotoğrafını çektikten sonra balığı, yeniden suya bıraktım.”

Sibirya Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu biliniyor.

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