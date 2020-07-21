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Hazine 4,3 milyar lira borçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 342,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 4,3 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 9,57, bileşik faiz yüzde 9,53 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 252,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 602 milyon lira, net satış 545,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 656 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,57 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 57 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 208 milyon lira, net satış 1 milyar 196,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 126 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 4 milyar 342,7 milyon lira borçlandı.


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