FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: 'Gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır'

Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: 'Gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır'

24.02.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ekonomik etkilerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesinin muhtemel ekonomik ve finansal etkilerinin tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla istişare içinde takip edildiğini ve tedbirlerin kararlılıkla alınacağını bildirdi.

Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: 'Gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ile ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık'tan, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" açıklaması geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, "Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, bakanlığımızca ve ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" denildi.

'RİSKLİ POZİSYONLAR ALMAKTAN KAÇINILMALI'

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik. Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
500 ton Ukrayna’ya sevk edilmeyi bekliyor!500 ton Ukrayna’ya sevk edilmeyi bekliyor!
Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleriGram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri
Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecekEmeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2. dalga füze saldırısı! Başkent Kiev'de patlama sesleri

2. dalga füze saldırısı! Başkent Kiev'de patlama sesleri

Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!

Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Rus borsasında kayıplar artıyor! Rusya Merkez Bankası müdahale edecek

Rus borsasında kayıplar artıyor! Rusya Merkez Bankası müdahale edecek

Para çekimine sınırlama getirildi

Para çekimine sınırlama getirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Babasının ölümünü anlattı: Yerde yatıyordu...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.