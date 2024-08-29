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Hazine Bakanlığı son noktayı koydu! Altınla kira ödenir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.08.2024 08:44
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Altınla kira ödenir mi? Türkiye son günlerde bu tartışmaya sahne olmuştu. Hatta Ankara'da bir ev sahibi evinin kira bedeli olarak 7 gram belirlemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine yönelik haberlere ilişkin devreye girdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturduğu belirtildi.

Hazine Bakanlığı son noktayı koydu! Altınla kira ödenir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesinin mevzuata aykırılık oluşturduğu belirtildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"Bazı basın ve yayın organlarında, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine yönelik haberlerin yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 4 üncü maddesinde 2018 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı hüküm altına alınmıştır.

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Bahsi geçen Karar’a ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile de döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin uygulama esasları ve istisnalar düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, bahsi geçen Tebliğ’de uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de 32 sayılı Karar’ın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir."

7 GRAM BELİRLEMİŞTİ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Ali Duman, evinin kira bedelini aylık 7 gram altın olarak belirlemişti. Tartışma yarata olay kamuoyunda gündem olmuştu.

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