FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den müteahhitler için flaş açıklama: Elimizden gelen desteği veririz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den müteahhitler için flaş açıklama: Elimizden gelen desteği veririz

21.03.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Bakan Nebati, artan emtia fiyatları nedeniyle zarara uğrayan kamu müteahhitlerine bütçe imkanları doğrultusunda destek vereceklerini bildirdi. Bakan Nebati, kripto para düzenlemesi ve gıda fiyatlarındaki artışa yönelik de açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Nebati'nin o açıklamaları!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den müteahhitler için flaş açıklama: Elimizden gelen desteği veririz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Yurt dışı temaslarına ilişkin bir soru üzerine Nebati, Londra ziyaretinde yatırımcılarla bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin makro ekonomik durumunu anlattıklarını ifade etti.

Nebati, Türkiye'ye yatırımın geldiğini ve gelmeye devam edeceğini belirterek, "Dünyadaki yatırımcıların yönünü çevirdiği yer Türkiye. Ben ciddi bir şekilde Türkiye'ye yatırımcı geldiğine ve geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI

Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Nebati, bununla ekonomik göstergelerin istikrar kazandığını söyledi.

Nebati, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türk lirasına olan güvenin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye'de de yansıyor. Avro dolar paritesine bakın, orada da görürsünüz, iniş çıkışlar oluyor. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun."

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadeleye ilişkin bir soru üzerine Nebati, 20 Aralık öncesinde hükümete zarar verme hedefiyle dövizde kaos yaratmaya çalışan mahfillerle, ülke çapında "Ayçiçek yağı yok" iddialarını ortaya atıp yaygara çıkaranların aynı olduğunu vurguladı.

Nebati, Türkiye'deki sıkıntının enflasyon olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kış aylarında bunun etkilerini sert hissedeceğiz demiştik. Rusya-Ukrayna krizinden sonra bu sertlik biraz daha şiddetlendi. Türkiye tek başına bir fanus içinde yaşamıyor. Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de... Bu gayet normal. Ama bizim farklılığımız var, şu an vatandaşımız meskende doğal gazı 10'da bir fiyatına kullanıyor. Tam bir destekleme var. Yaz ile birlikte enflasyonda hafiften bir düşüş, ardından aralık ayında geçen aralıkta yüklendiğimiz yükleri atarak seçimlere doğru gideceğiz."

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik bir soru üzerine Nebati, dünyadaki emtia ve nakliye fiyatlarında artış olduğunu ancak bu durumdan nemalanan bir kesimin de bulunduğunu söyledi.

Nebati, Bakanlık olarak nemalanan kesimin üzerine gittiklerini belirterek, "Enflasyon etkisini düşürmek ve üretimi arttırmak için KDV'yi düşürdük. Bu işlerden fahiş şekilde faydalanan, stokçuluk yapanlarla ilgili de Bakanlık olarak enflasyonla mücadele timleri kurduk. Bu timler 30 bin firmayı denetlemiş durumda. Cezalar kesiliyor, stoklar sayılıyor." şeklinde konuştu.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ

Kripto para düzenlemesiyle ilgili bir soru üzerine Nebati, geçen haftanın başında teknik son çalışmaları yaptıklarını ve ilgili kurumların konuya ilişkin görüşlerini de topladıklarını ifade ederek, "Bundan sonrası Meclisin kendi takvimi içerisinde gündeme gelip, yasalaşacak. Dünyada zaten kripto parayla ilgili henüz oturmuş bir mevzuat düzeni yok. Bu mevzuatla Türkiye'de kripto paranın önünü açıcı, fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden, genel kapsamlı, daha çok ikincil düzenlemelerle işin yürütülebileceği bir adım attık." dedi.

MÜTEAHHİTLERE DESTEK

Bakan Nebati, kamu müteahhitlerinin artan inşaat maliyetleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıya ilişkin soru üzerine, müteahhitlere ayırdıkları rakamın 9 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek, "Ocak ayından itibaren özellikle emtia fiyatlarında korkunç bir artış oldu. Müteahhitlerimiz de bu emtia fiyatlarından etkilendi. Müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar ettiklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde kim zarar görüyorsa bunlara yönelik olarak elimizden gelen desteği veririz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Et fiyatlarına yüzde 48 zamRamazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Et fiyatlarına yüzde 48 zam
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!
Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacakTüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

Borcunu kapatana yüzde 22 indirim!

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek

İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…

İslam Memiş’ten çok konuşulacak dolar ve altın yorumu: Ataklar devam ederse Merkez Bankası…

Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme!

Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Prens Harry’e seslendi! “Geri dön, ömür boyu ücretsiz çıplak...”

Prens Harry’e seslendi! “Geri dön, ömür boyu ücretsiz çıplak...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Ölüler aleminden yazıyorum” dedi! Mesajı okuyanları şaşırttı

“Ölüler aleminden yazıyorum” dedi! Mesajı okuyanları şaşırttı

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.