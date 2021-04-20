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Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,1 milyar lira borçlandı

20.04.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde, 9 milyar 135,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,1 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 4 yıl (1624 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 17,83, bileşik faiz ise yüzde 18,62 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 497,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 924 milyon lira, net satış 1 milyar 632,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 5 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 6 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 650 milyon liralık satış yapıldı.

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Bakanlık, ikinci ihalede ise 7 yıl (2401gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

Nominal teklifin 1 milyar 216 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 596 milyon lira, net satış 603 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 705 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 9 milyar 135,2 milyon lira borçlandı.

AA

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