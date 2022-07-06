Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! İşte ekonomiye ilişkin atılan adımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde yapılan hamleler ve devreye alınan tedbirler tek tek sıralandı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
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İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri devreye aldık.
İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisini 1 puan indirimli uygulamaya başladık.
Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranını %15’ten %10’a indirdik.
Ticari kredileri, ülke ekonomimizi güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırıyoruz
Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar TL’lik KGF Destek Paketi’ni devreye aldık.
İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına %9’a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar TL’lik kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı’nı uygulamaya aldık.
Tasarrufların TL cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla çeşitli uygulamaları devreye aldık
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla toplam 83.816 vatandaşımızdan yaklaşık 6,6 milyar TL’lik talep topladık.
Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) devlet katkısını %25’ten %30’a çıkardık
Vergi düzenlemeleriyle TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarını teşvik ettik
TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj indirimini 2022 yılı sonuna kadar uzattık.
Portföyünde TL cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası tanıdık.
Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında %0 stopaj oranı uygulamasını 2022 sonuna kadar uzattık.
Devlet İç Borçlanma senetlerinde stopaj oranını 2022 sonuna kadar %10’dan %0’a indirdik.
Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerine ilişkin getirilerde stopaj oranını sıfırladık.
Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralarının ve altın hesaplarının kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında TL’ye çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemelerini yaptık.
Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan bazı adımlar— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 6, 2022
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