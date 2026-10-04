FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hazine yarın 2 devlet tahvili ihalesi ile 1 altın tahvili ve 2 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvilini yeniden ihraç edecek, 1 altın tahvili ile 2 kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine yarın 2 devlet tahvili ihalesi ile 1 altın tahvili ve 2 kira sertifikası satışı yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Öte yandan 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Ayrıca yine yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikası ile TLREFK'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa kesenin ağzını açıyor: 48 milyar avroluk yatırımAvrupa kesenin ağzını açıyor: 48 milyar avroluk yatırım
Kredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarıKredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarı

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

Fenerbahçe'den hazırlık maçında net galibiyet!

Fenerbahçe'den hazırlık maçında net galibiyet!

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

SPK duyurdu: Son tarihi 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı

SPK duyurdu: Son tarihi 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.