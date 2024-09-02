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Hazine'ye en az 5 milyarlık katkısı var! Türkiye 'beyaz altın'ın yüzde 50'sine sahip

02.09.2024 15:34
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Nemrut Dağı'nda çıkarılan ponza hem ham madde hem de inşaat yapımında kullanılmaya devam ediyor. Bitlis'te ayrı bir öneme sahip olan ponza, Türkiye rezervlerinin büyük bir kesimine sahip. 'Beyaz altın' olarak bilinen ponza, ekonomiye 5-6 milyar lira kadar katkı sağlıyor.

Hazine'ye en az 5 milyarlık katkısı var! Türkiye 'beyaz altın'ın yüzde 50'sine sahip

Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan çıkan ponza madeni başta savunma, inşaat, tarım, tekstil ve kimya olmak üzere birçok sektörde hammadde olarak da kullanılıyor.

Türkiye'de ağırlıklı olarak inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılan ponza, Bitlis'ten yurdun birçok bölgesine gönderiliyor. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Servet Avcı, ‘beyaz altın’ diye tabir edilen ponzanın kent ekonomisine katma değerinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

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Bimsin dünyada Yunanistan, İtalya, İngiltere, Almanya ve Amerika'da yoğun olarak bulunduğunu belirten Avcı, Türkiye rezervlerinin yüzde 50'sinin ise Bitlis'in Tatvan ve Ahlat bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Avcı, “Ponza literatürde ‘beyaz altın’ olarak biliniyor. Dünyada Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Amerika’da yoğun bulunmakta. Ponza rezervinin dünya genelinde yüzde 50’si Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye genelinin ise yüzde 50’si Bitlis’in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde bulunmaktadır. Bölgemizde yaklaşık olarak 25 ponza ocağı mevcut. 47 adet ise bims üretimi yapan fabrikamız mevcuttur. Ponza yüzde 90 inşaat malzemesi olarak kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

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2 MİLYON ÜRETİM VAR

Avcı, inşaat sektöründe daha çok kullanıldığını aktararak, fabrikada yaklaşık olarak 2 milyon adet üretim olduğunu ifade etti. Avcı, "Ayrıca bims fabrikası olan bazı illere de ham madde olarak gönderiliyor. Bimsin ilimize yıllık olarak 6 milyar TL bir katkısı söz konusudur. İstihdam anlamında da ciddi katkıları olmakla beraber dolaylı olarak 2-3 bin kişi geçimini bu işten sağlıyor. Tatvan Ticaret Odası olarak ulusal ve uluslararası çapta iki tane çalıştay düzenledik. Bunu daha iyi değerlendirip katma değeri yüksek ürünlere çevirmek için çalışmalarımız devam ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maden Nemrut Dağı
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