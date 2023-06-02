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HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE ile kira zammı ne kadar olacak?

02.06.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı kira artış oranı TÜİK tarafından yapılacak olan Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması ile belli olacak. Bilindiği üzere yapılacak zamda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Haziran ayı kira artış oranı ile ayrıntılar...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE ile kira zammı ne kadar olacak?

Haziran ayı kira artış oranı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Mayıs ayı enflasyon oranı için beklenen açıklama TÜİK tarafından yapılacak. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 olarak açıklanmıştı. Enflasyon rakamlarıyla eş zamanlı olarak belli olacak Haizran ayı kira artış oranı, şimdiden arama motorlarında araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve 2023 Haziran ayı kira artış oranı hakkında merak edilenler...

kira sözleşmesi

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 AÇIKLANDI MI?

Haziran 2023 kir artış oranı henüz açıklanmadı.

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Haziran ayı kira artış oranı TÜİK'in 5 Haziran'da yapacağı enflasyon oranı açıklaması ile belli olacak.

kira sözlleşmesi

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA (MAYIS 2023)

Mevcut Kira Bedeli: 8 bin lira

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 1750 lira

Aylık Yeni Kira Tutarı: 9 bin 750 lira

Aralık ayı enflasyonu açıklandı! TEFE TÜFE'ye göre kira artış oranı ne kadar oldu?

kira sözleşmesi 1

TÜİK ENFLASYON ORANI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

Nisan ayına ilişkin açıklanan son verilerde enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu.

memur-enflasyon-farkı

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

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2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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