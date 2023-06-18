HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Önümüzdeki dönemde kira artış oranı!

Haziran ayı ile birlikte kira artış oranı, tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere enflsyon ve artan fiyatlar nedeniyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışına yüzde 25 sınırlama getirilmişti. Kira artış oranının önümüzdeki dönemde yeniden yürürlükte olup olmayacağı ise kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde. İşte 2023 Haziran ayı kira artış oranı ile ilgili merak edilenler...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

Kira artış oranına yön veren mayıs ayına ilişkin açıklama TÜİK tarafından yapıldı.

Yayımlanan verilere göre; Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu.

Tüketici fiyat endeksindeki değişim Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 15,26, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 8 bin TL

Girdiğiniz Artış Oranı: %63,72

Kira Artış Tutarı: 1.637 TL

Yeni Kira Tutarı: 9 bin 637 TL

YÜZDE 25 KİRA SINIRI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yüzde 25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

Yüzde 25 kira sınırı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin açıklama geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılmıştı.

Kurum, temmuzda bitecek olan düzenlemenin uzatılacağını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

2022'de kiralarda yaşanan fahiş artışların ardından kira artış oranına sınırlama getirilmişti.

Kira artış oranına ilikşin yapılan düzenlemede “11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak” ifadelerine yer verilmişti.

Yasanın getirdiği yüzde 25 zam sınırının dolmasına sayılı günler kaldı. Yakın bir süreçte konya ilişkin alınacak yeni karara dair açıklama yapılması bekleniyor.

