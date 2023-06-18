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HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Önümüzdeki dönemde kira artış oranı!

18.06.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı ile ilgili detaylar ev sahibi ve kiracılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere TÜİK tarafımdan enflasyon oranı verileri sonrası TEFE-TÜFE kapsamında 2023 Haziran kira artış oranı belli oldu. Öte yandan daha önce 1 Temmuz itibarıyla sona ereceği açıklanan yüzde 25 kira artış uygulamasında son durum ise internette araştırılıyor. Peki, yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? kira artış oranı ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar…

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Önümüzdeki dönemde kira artış oranı!

Haziran ayı ile birlikte kira artış oranı, tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere enflsyon ve artan fiyatlar nedeniyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışına yüzde 25 sınırlama getirilmişti. Kira artış oranının önümüzdeki dönemde yeniden yürürlükte olup olmayacağı ise kiracı ve ev sahiplerinin gündeminde. İşte 2023 Haziran ayı kira artış oranı ile ilgili merak edilenler...

Aralık ayı enflasyonu açıklandı! TEFE TÜFE'ye göre kira artış oranı ne kadar oldu?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

Kira artış oranına yön veren mayıs ayına ilişkin açıklama TÜİK tarafından yapıldı.

Yayımlanan verilere göre; Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu.

2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

Tüketici fiyat endeksindeki değişim Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 15,26, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 8 bin TL

Girdiğiniz Artış Oranı: %63,72

Kira Artış Tutarı: 1.637 TL

Yeni Kira Tutarı: 9 bin 637 TL

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

YÜZDE 25 KİRA SINIRI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yüzde 25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

Yüzde 25 kira sınırı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin açıklama geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılmıştı.

Kurum, temmuzda bitecek olan düzenlemenin uzatılacağını belirtmişti.

Ankara’da 14 yılda kira artışı İstanbul ile aynı

NE OLMUŞTU?

2022'de kiralarda yaşanan fahiş artışların ardından kira artış oranına sınırlama getirilmişti.

Kira artış oranına ilikşin yapılan düzenlemede “11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak” ifadelerine yer verilmişti.

Yasanın getirdiği yüzde 25 zam sınırının dolmasına sayılı günler kaldı. Yakın bir süreçte konya ilişkin alınacak yeni karara dair açıklama yapılması bekleniyor.

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Kira artış oranı

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