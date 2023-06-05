HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023: Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, TÜİK enflasyon oranı saat kaçta belli olur?

Haziran ayı kira artış oranı da dahil olmak üzere memur ve emekli maaşı zamlarına yön verecek olan TÜİK 2023 enflasyon oranı açıklaması için geri sayım sürüyor. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı kira artış oranı hesaplama ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Haziran ayı kira artış oranı TÜİK tarafından yayımlanacak olan Mayıs ayı enflasyon oranlarının ardından belli olacak.
TÜİK, Mayıs ayı kira artış oranını 5 Haziran 2023 Pazartesi günü açıklayacak.
Mevcut Kira Bedeli: 8 bin lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 1750 lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 9 bin 750 lira
Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
Nisan ayına ilişkin açıklanan son verilerde enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.
2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
İŞYERİ KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 67,20
Kira Artış Tutarı: 6.720,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.720,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 200.640,00 Lira
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira