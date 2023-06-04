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HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Haziran kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE oranı ile kira zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te

04.06.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından son dakika olarak açıklanacak olan enflasyon rakamları ile belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafımdan yayımlanacak olan veriler memur ve emekli maaşı zamlarına da yön verecek. TEFE TÜFE'ye göre belirlenen TÜİK enflasyon rakamları açıklaması için geri sayım devam ediyor. Peki, Haziran kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE oranı ile kira zammı ne kadar olacak?

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023: Haziran kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE oranı ile kira zammı ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te

Kira artış oranı ile ilgili araştırmalar Haziran ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. TEFE TÜFE'ye göre belirlenen TÜİK enflasyon rakamları memur ve emekli maaşı zamları ile Haziran ayı kira artış oranına yön verecek. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayında enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu. Enflasyon rakamlarıyla eş zamanlı olarak belli olacak Haizran ayı kira artış oranı yarın belli olacak.

kira sözleşmesi

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı kira artış oranı TÜİK tarafından yayımlanacak olan Mayıs ayı enflasyon oranlarının ardından belli olacak.

Haziran ayı kira artış oranı

TÜİK, Mayıs ayı kira artış oranını 5 Haziran 2023 Pazartesi günü açıklayacak.

kira sözlleşmesi

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA (MAYIS 2023)

Mevcut Kira Bedeli: 8 bin lira

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 1750 lira

Aylık Yeni Kira Tutarı: 9 bin 750 lira

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI İÇİN GÖZLER TÜİK'TE

Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Nisan ayına ilişkin açıklanan son verilerde enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 2,39 olarak duyurulmuştu.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur.

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12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur.

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24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

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2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Enflasyon düşecek mi? Kademeli düşüş bekleniyor

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00’ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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Kira artış oranı

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