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Hem sahada hem borsada kazandı! Galatasaray hisseleri derbi sonrası uçtu

15.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Beşiktaş ile kendi sahasında derbide karşı karşıya gelen Galatasaray maçtan 2-1'lik galip ayrıldı. Derbi sonrası sarı-kırmızlılı ekibin hisselerinde 2 gündür süren yükseliş bugün de devam etti ve iki ayın en yüksek seviyesi görüldü. Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın hisse fiyatı ise alınan mağlubiyete rağmen bugün yüzde 4 yükseldi.

Hem sahada hem borsada kazandı! Galatasaray hisseleri derbi sonrası uçtu

Barselona ile berabere kalmasının ardından cuma günü yüzde 2,8'lik artışla 2,80 liradan kapanan Galatasaray'ın hisse fiyatı, Beşiktaş derbisi öncesinde dün de yüzde 6,8 yükseldi. Böylece iki günde yüzde 9,1 değer kazanan Galatasaray'ın hisseleri, dün 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası bugün de yüzde 8 artarak ve 3,23 lira ile iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Galatasaray'ın hisseleri, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 6,4'lük artışla 3,18 liradan işlem görüyor.

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BEŞİKTAŞ HİSSELERİ MAĞLUBİYETE RAĞMEN YÜZDE 4 ARTTI

Öte yandan, Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın hisse fiyatı, dün Galatasaray karşısında alınan mağlubiyete rağmen yüzde 4'lük artışla 3,60 lira seviyelerinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Fenerbahçe yüzde 7 değer kazancıyla 28,30 liradan, Süper Lig'in açık arayla lideri konumundaki Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 8,6 primle 5,66 liradan işlem görüyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kapsamında deplasmanda karşılaştığı Barcelona ile rövanş maçını 17 Mart Perşembe günü yapacak.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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