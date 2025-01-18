Hepsi tek kalemde silinmişti... Borcundan dolayı hastaneye gidemeyenler dikkat: Yeni düzenleme geldi...

Geçtiğimiz günlerde GSS borcu olan 1 milyon 784 bin vatandaşın borcu faizi ile silinmişti. 2015 yılı öncesine ait olan 2 milyar 178 bin lira civarındaki borcun silinmesi TBMM'de yılbaşı öncesinde kabul edilmişti.

Ancak halan borcu bulunan vatandaşlar için de yeni bir düzenleme yapıldı. Borcu bulunan vatandaşlar 31 Aralık 2024 tarihinden sonra sağlık hizmeti alamayacaktı.

SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni alınan bir karar ile prim borcu bulunan vatandaşlar yılsonuna kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerde sağlık hizmeti alabilecek.

GSS primini kendisi ödeyen vatandaşlar 2025 yılında ne kadarlık bir ödeme yapacaklarını merak edilyor. Buna göre 2025 yılında GSS primini ödeyen vatandaşlar 780 lira 17 kuruş ödemek durumunda. Ödeme gücü olmayan vatandaşlar için ise devlet ödemeleri karşılıyor.

GELİR TESTİ YAPILIYOR

Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, kişinin prim ödemesi gerekmiyor. Ayrıca GSS kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinden geçen yılın ilk 9 ayında toplamda 2 milyon 151 bin 583 kişi yararlandı.