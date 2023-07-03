Hepsiburada’dan deprem bölgesinde 3 ayda 1000 yeni girişimci ve 852 milyon TL’lik ticaret hacmi

KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsayan program doğrultusunda bölgedeki aktif satıcıların Hepsiburada üzerinden ulaştığı net ciro 852 milyon TL oldu. 3 ayda bölgede faaliyet gösteren satıcılar toplam 2,5 milyon adet ürünün satışını gerçekleştirdi.

GİRİŞİMCİ KADINLAR VE KOOPERATİFLERDE ADANA, DİYARBAKIR VE HATAY İLK 3'TE

2017’den itibaren yürüttüğü “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle destekleyen Hepsiburada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de destek vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 1800 girişimci kadın ile kadın kooperatifleri deprem felaketinin ardından ilk 3 ayda 72 milyon TL’lik net ciro elde etti. Net ciro sıralamasında Adana’da faaliyet gösteren girişimci kadın ve kadın kooperatifleri ilk sırada yer alırken, Adana’yı sırasıyla Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa takip etti.

120 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMINA 500 BİN KİŞİNİN GEÇİMİNE KATKI

Hepsiburada’nın tedarikçilerden aldığı hizmetlerin bir bölümünü bölgeye kaydırmasının yanı sıra bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması hedefleniyor.

İlk E-Ticaret İhtisas Merkezi Açıldı

Hepsiburada ayrıca bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla 3 farklı şehirde kurulma aşamasında olan ‘E-Ticaret İhtisas Merkezleri’ projesini de hayata geçiriyor. Bölgedeki ilk E-Ticaret İhtisas Merkezi de Adana’da açıldı.

E-TİCARET SİPARİŞLERİYLE DESTEK DEVAM EDİYOR

17 Şubat 2023’te hayata geçirilen “Her Sipariş, Bir Destek” projesiyle deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerini, ticari amaç gütmeksizin satışa sunan Hepsiburada, projeyi deprem bölgesinde bulunan tüm işletmelere, üreticilere ve esnafa açtı.

Depremin ardından esnaf ve KOBİ’lerin işlerini hızla toparlamalarına destek olmak amacıyla Hepsiburada ilk etapta, bölgedeki iş ortaklarının satış gelirlerinin tamamını, kesintisiz, komisyonsuz ve vade süresiz işletmelere aktarıyor. Buna ek olarak satıcıların daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla her bir işletmeye Hepsiburada platformu üzerinden reklam ve tanıtım desteği (HepsiAds) de sağlıyor. Bölgeden, platformda satış yapan işletmelere e-ticaret, satış ve pazarlama gibi konularda online eğitimler de sunuluyor.

Ayrıca yine ilk aşamada depremzede satıcılara personel alımı ve muhasebe konularıyla ilgili desteklerin yanı sıra Hepsiburada’nın lojistik imkânları da seferber ediliyor, Hepsiburada iş ortaklarının büyük şirketler tarafından kullanılan pazarlama uygulamaları bölgedeki KOBİ ve esnafın hizmetine sunmak üzere hazırlıklar yapılıyor.

3 AYDA 1000 YENİ İŞLETME E-TİCARET İLE TANIŞTI

Hepsiburada’nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ Programı kapsamında bölgede e-ticaret yapmaya devam eden ve desteklerle e-ticarete adım atmak isteyen toplam 10 bin iş ortağı için sağlanan farklı destekler ve tüm Türkiye için kurgulanacak özel kampanyalar 2 yıl boyunca farklı ihtiyaçlar çerçevesinde devreye alınacak. Destekler işletme ve esnafın teknolojik ve ticari kapasiteleri, sektörleri, büyüklükleri, işletme yapılarına göre farklı seviyelerde verilecek. “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programıyla Hepsiburada 2 yılda bölgeden yapılacak satışları 10 milyar TL’lik hacme ulaştırmayı hedefliyor. İlk 3 ayda bölgede faaliyet gösteren 1000 yeni işletme e-ticarete başladı.

BİR GÜLÜŞ YETER DEPREM BÖLGESİNDEKİ 3 BİN ÇOCUKLA BULUŞTU

Hepsiburada, deprem bölgesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de depremden etkilenen çocuklar, gençler ve aileleri için verdiği desteği sürdürüyor, “Bir Gülüş Yeter” etkinlikleriyle çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gaziantep’den Hatay’a kadar birçok köyde depremden etkilenen çocuklar ile bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenleyen Hepsiburada, bu zamana kadar toplam 3000’den fazla çocuğa ulaşmış oldu. Hepsiburada ekibi Temmuz ve Ağustos aylarında da çocuklarla buluşmaya devam edecek.

DEPREM BÖLGESİ DESTEK KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

Hepsiburada’nın deprem bölgesine destek kampanyaları da devam ediyor. Bölgedeki satıcıların yerel ürünleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak gıda erzak kolisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/deprem-bolgesindeki-saticilara-destek

https://www.hepsiburada.com/hepsiburada-htiya-haritasiyardimgida-erzak-paketi---10-para-p-HBCV00003Z82D0?url_src=ios-product-detail



