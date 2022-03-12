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Her ay 2 bin 345 lira maaş! Yüz binlerce kişi yararlanacak…

12.03.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ile ilgili yüz binlerce kişinin merak ettiği detaylar belli oldu. Devlet yaşlı ve engellilere maaş bağladığı gibi hasta veya ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabalara da destek olmak için her ay düzenli ödeme yapıyor. Buna ‘evde bakım yardımı’ deniyor. Bakım maaşı da 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor.

Her ay 2 bin 345 lira maaş! Yüz binlerce kişi yararlanacak…

31 Aralık 2021’e kadar 1.797 lira olan bu destek, 1 Ocak 2022’de 2 bin 345 liraya çıktı. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara yatıyor. Yaklaşık 535 bin kişi bu destekten faydalanıyor.

‘AĞIR ENGELLİ’ RAPORU

Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Posta'nın haberine göre; Raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

GELİR DURUMU ÖNEMLİ

Rapor dışında gelir durumu da önemli. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bu yıl hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranıyor. Evde bakım parası için rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Ödeme sorgulaması, e-Devlet üzerinden ‘Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’ yazılarak yapılabiliyor. ‘Aile Destek’ mobil uygulaması da bu anlamda kullanılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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