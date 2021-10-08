Her ay hesaba yatıyor, yetime engelliye 1125 TL! Şartları taşıyıp başvuran herkes alıyor…

Annesi ve babası olmayan ve yüzde 40 ve üzeri engeli olarak da sosyal güvencesi bulunmayan engellilere, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhtaç aylığı veriliyor.

Aylığın tutarı ise bin 124 TL 67 kuruş.

KİMLER FAYDALANIYOR?

Söz konusu aylıktan faydalanmak için herhangi bir gelir ya da aylığının olmaması, engelli ya da yetimin sosyal güvencesinin olmaması, gelir getirici taşını ve taşınmaz malın olmaması, mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması ya da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi şartı aranıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Muhtaç aylığını talep edenler, başvuru formunu doldurarak, imzaladıktan sonra engeliyse engelini gösteren sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsi ya da posta yoluyla göndererek başvuruda bulunabiliyor.



