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Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

21.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzbinlerce emniyet mensubunu yakından ilgilendiren müjdeli haber gelmişti. Maaş promosyon talimatı bugün itibariyle 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre maaşlara ilave ödeme gelecek. Buna göre polislerin maaşlarına her ay 300 TL promosyon ödemesi yansıtılacak. Ayrıca bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

Yüzbinlerce emniyet mensubunu yakından ilgilendiren 'promosyon anlaşması' haberi geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre maaşlara ilave ödeme geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan promosyon anlaşması gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacak. Her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılarak güncellenecek. Protokolün süresi 5 yıl olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.

20.07.2007 tarih ve 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 17.07.2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 34 sıra No'lu Genel Tebliğ çerçevesinde maaş ve ücretlerin bankalar üzerinden ödenmesi ve promosyon ödemesine ilişkin işlemler yürütülmektedir.

5 YILLIK PROTOKOL İMZALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü bu işlemleri merkezi olarak yapılarak, daha yüksek promosyon ödemesi alınması ve belirli bankacılık hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanılması amacı ile sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, 18.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı ile beş yıllık promosyon protokolü imzaladı.

6 AYDA BİR MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANINDA ARTACAK

İmzalanan protokol dahilinde: promosyon ödemeleri, aylık 300.00 TL ile başlayıp, Ocak 2023 tarihi itibari ile her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılarak güncellenecek, ilerleyen süreçte de protokol süreleri dolacak olan birimler, bitiş tarihi 18.03.2027 olacak şekilde Bankanın ilgili şubeleri ile ek protokol imzalayabilecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü bu hususları içeren genelgesini bugün itibariyle 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi.


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polis
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