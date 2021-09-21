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Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

21.09.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Cemil Şahin (38) ve Haluk Arlı (32), evlerinde elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde ediyor. Elektronik atıklardaki metalleri ayrıştırıp sıvı haline getiren ikili, her gün en az 1 gram altın elde ediyor.

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Antalya'da yaşayan özel güvenlik görevlileri Cemil Şahin ve Haluk Arlı, 4 yıl önce internette araştırma yaptıkları sırada, elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde edilebileceğini öğrendi. Evde hobi olarak altın ayrıştırmaya çalışan Şahin ve Arlı, yaptıkları çalışmalar sonucunda evde her gün 1 gram altın elde etmeyi başardı. Çöp ve hurdacılardan topladıkları elektronik atıkları eve getirip ayrıştırarak sıvı haline getirdikleri altını çökerten Şahin ve Arlı, içi oyulmuş patatesin içine koyuyor. Şahin ve Arlı, yoğun ısı altında patatesin içindeki kırmızı toprak halindeki çökeltiyi ısıtarak ayrışan altını çıkarıyor.

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24 AYAR SAF ALTIN ELDE EDİLİYOR

Haluk Arlı, elektronik atıkları çöplerden, hurdacılardan temin ettiklerini söyledi. Belli formüllerle elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde ettiklerini anlatan Arlı, “Ürünlerin kendine göre sistemleri var. Önce bakır ve gümüşünü alıyoruz. Farklı formüller kullanarak sıvı haline getiriyoruz. Sıvıda bakır ve gümüşü ayırdıktan sonra altını çökertip toz ya da kırmızı toprak haline getiriyoruz. Kırmızı toprağı patatesin içinde eriterek 24 ayar saf altın elde ediyoruz" dedi.

Altını, bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan hafıza kartlarından elde ettiklerini aktaran Cemil Şahin ise şöyle konuştu:

"Hafıza kartları üzerinde bulunan altın kaplamadan, altın elde ediyoruz. Bunlar saf 24 ayar altın kaplama ürünler. Evdeki atık elektronik eşyaları çöpe atacağımıza bunları evde kullanılan temizlik ürünleriyle işleyerek kendi madenimizi oluşturuyoruz. Bunları yakarak ya da evde kullanılan çamaşır suyu gibi temizlik ürünleriyle eriterek saf altın haline getiriyoruz. En iyi iletken olduğu için bütün elektronik cihazlarda altın, gümüş, paladyum ve bakır kullanılmıştır."

"ALTINI PATATESTEN ÇIKARIYORUZ"

Elektronik atıklardan altın elde edilmesinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını anlatan Cemil Şahin, “Herkes evinde 1 günde 1 gram altın yapabilir. Avrupalı yapabiliyorsa biz neden yapmayalım, dedik ve başardık. Altını patatesten çıkarıyoruz. Çünkü patatese altın yapışmıyor" dedi. (DHA)

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