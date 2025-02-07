Fiyatı her sene şov yapıyor... Tek tük tezgahta yerini alıyor: 4 kiloluk fiyatı çeyrek altınla başa baş gidiyor!

Her sene olduğu gibi bu sene de Kalkan balığı fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu balığın kilosu çeyrek altın fiyatıyla yarışmaktan geri kalmıyor. 2023 yılında çeyrek altın Çeyrek altın ortalama 1700 TL'ye satılırken Kalkan balığının kilosunun fiyatı 800 TL'ydi. Geçen sene ise kilosu ortalama 1200 TL'ye satılıyordu. O zaman gram altın ise 2880 TL civarındaydı.

BU SENE DE ŞOV FİYATA

Son yılların en bereketli balık av sezonu yaşanırken, palamut ve hamsinin ardından son zamanlarda pek görülmeyen Kalkan Balığı da az da olsa kendini göstererek tezgahlarda yerini aldı. Ancak bu sene de balığın kilosunun fiyatı el yakıyor.

TEK TÜK GELMEYE BAŞLADI

Kalkan Balığının yanı sıra Kırlangıç Balığı da tezgahları süslerken, balıkçılardan Çetin Kavzoğlu geçen sene bu dönemlerde Kalkan Balığının bu kadar olmadığını söyledi. Kalkan Balığının ara ara geldiğini belirten Kavzoğlu, "Bu aralar tek tük gelmeye başladı. Geçen seneye göre bu dönemler bu kadar olmamıştı. Mart ayından sonra Kalkan Balığının yumurtlama dönemi başlar. Zaten iki aylık yasak dönemi başlıyor. Şu anda fena değil geliyor. Fiyatı yüksek olduğu için tezgâhların hepsinde göremiyorsunuz ama yine de çoğu tezgahta 3-4 tane bulunuyor. Kilosu bin lira ile bin 500 arasında değişiyor. Bu sene çeşit olarak fena değil iri mezgit geliyor, iri istavrit geliyor. Kırlangıç Balığı da zaman zaman geliyor" diye konuştu.

(İHA)