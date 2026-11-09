Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Son yıllarda internetteki eşya siteleri antika ilanlarla doldu. 7'den 70'e herkes eski eşyasını antika olduğu gerekçesiyle fiyatlandırıp satmaya çalışıyor. Fiyatlar ise oldukça uçuk. Özellikle perde, kilim ve tablo gibi eşyalar için yüz binlerce lira istendiği öğrenildi.

"MAKİNE ÖRGÜSÜNÜ ANTİKA DİYE SATMAYA KALKTILAR"

ATV Haber'de yer alan haberde konuşan bir kişi "Eski ürünlerin hepsi suistimal edilmeye açık" derken bir başkası da "Makine örgüsünü antika diye satmaya kalktılar. Antika olması için el örgüsü, emek olması lazım" ifadelerini kullandı.

ESKİ PERDEYE 800 BİN TL FİYAT

Bazısı ninesinden bazısı da dedesinden kalan eşyaları satarken antika diye ilana koyuyor ve istediği gibi de ücret belirliyor. Eski bir perdenin bile 800 bin TL'ye satılabildiği aktarıldı.

"ONLAR HAYALİ RAKAMLAR"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Yalan. O satan abartıyor. O kadar bir fiyat yok yani" derken bir başkası ise "Onlar hayali rakamlar. Buraya getiriyorlar mesela anlatıyor diyor ki işte babaannemin babaannesinden bilmem neyinden kalma. Halıya bir bakıyoruz 30 senelik, 40 senelik halı" ifadelerini kullandı. Bir başkası da elinde o tip şeyler olanların bir ümide kapıldığını belirtti.

Satılmaya çalışan eşyalar arasında perde, halı, kilim, tablo veya biblo yer alırken artık işin aldığı boyut nedeniyle antikacılar da isyan etmeye başladı. Çünkü ilan sitelerine koyulan çoğu sözde antika parçaların ne fiyatı doğru ne de ürün niteliği. Uzmanlar, değerinden fazla istenebildiğini belirtti.

"ANTİKA DEMİYORUZ, ESKİ KULLANILMIŞ DİYORUZ"

Özellikle internete düşen ürünlerin birçoğunun aslında gerçekten antika olmadığını vurgulandı. Antika olması için dünya üzerindeki sayısı ve nasıl üretildiğinin büyük önemi olduğuna işaret edildi. Bir antikacı da "Bizde de var işte 60 sene önce yapılmış, 80 sene önce yapılmış ama biz bunlara antika demiyoruz. Sadece eski kullanılmış diyoruz" derken bir kilimi örnek gösterip "Bundan 50 tane varsa nadir bir parça değildir, çok az sayıda üretilmişse o nadir bir parçadır" ifadelerini kullandı.

İnternette ilana konulan ve açıklamasına göre 80'lerden kalma olan bir perdenin fiyatının 800 bin TL olduğu görüldü. Ancak bu fiyatın neye göre belirlendiği bilinmiyor.

Bir yetkili "O perdeler gerçeği yansıtmıyor. El işi bile olmayan dümdüz işçilikli perdeler, kumaşlar yani. Öyle bir değeri yoktur" dedi. Diğer yandan çivi işiyle üretilmiş ve geçmişi 50 yıla dayanan bir perdenin fiyatının ise gerçek antikacılarda ortalama 10 bin TL olduğu belirtildi.

Bir ürünün antika olup olmadığını anlamanın ise öyle kolay olmadığı vurgulandı. Bazı detayları bilmeyenin anlamayacağı, alıcının bilinçli olması ve iyi bir araştırma yapması gerektiği kaydedildi.