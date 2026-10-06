Herkes severek tüketiyor! 23 TL’ye mal oluyor, 340 TL’ye satılıyor

Gıda sektöründe bazı ürünler, düşük maliyetlerine karşın satış fiyatlarıyla işletmelere yüksek kazanç sağlayabiliyor. Özellikle sık tüketilen ve temel malzemeleri görece uygun fiyatlı olan yiyecekler, kâr marjı açısından öne çıkıyor. Türkiye'de yüksek kâr oranına sahip yiyecek ve içecekler arasında sokak lezzetleri dikkat çekiyor.

Sektörde elde edilen kazanç ise işletmenin çalışma modeline göre değişebiliyor. Restoran, e-ticaret, imalat ve bayilik gibi farklı satış yöntemleri, ürünlerin kârlılık oranlarını doğrudan etkileyebiliyor. Tüketim sıklığının yüksek olması ve üretim maliyetinin düşük kalması, bazı ürünleri işletmeler açısından daha avantajlı hale getiriyor.

EN YÜKSEK KÂR MARJINA SAHİP ÜRÜNLER

Türkiye'de kâr oranı yüksek yiyecek ve içecekler arasında çiğ köfte, waffle, kumpir, soslu patates kovaları ve patso öne çıkıyor. Bayilik sistemiyle faaliyet gösteren çiğ köfte işletmelerinde yüzde 70-150 seviyelerinde kâr oranları görülebiliyor. Ürünün temelinde bulgur, salça, isot-pul biber, bitkisel yağ ve çeşitli baharatlar bulunurken marul, limon ve maydanoz gibi ürünler de yanında sunuluyor.

Waffle ve kumpirde ise un, şeker ve patates gibi görece düşük maliyetli temel ürünlerin üzerine çeşitli yan malzemeler eklenerek ürünün satış değeri artırılıyor. Bu yöntem, temel malzemenin maliyetine kıyasla daha yüksek bir satış fiyatı oluşmasını sağlayabiliyor.

PATATES ÜZERİNDEN YÜKSEK KAZANÇ

Soslu patates kovaları ve patso da kârlılık açısından dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Uygun maliyetli temel ürünlerden biri olan patates, farklı pişirme yöntemleri ve soslarla tüketiciye sunulurken yüzde 200-300 oranlarında kâr sağlayabiliyor.

Özellikle patsonun maliyet hesabı ile satış fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor. Bir patsonun üretiminde kullanılan sandviç ekmeğinin maliyeti 4-5 TL, 150 gram patatesin maliyeti 13,5 TL, Ayçiçek yağının maliyeti 2 TL, ketçap, mayonez ve tuzun toplam maliyeti ise 2 TL olarak hesaplanıyor. Böylece toplam maliyet 22,5 TL'ye ulaşıyor.

Buna karşılık patsonun satış fiyatı işletmeden işletmeye değişmekle birlikte ortalama 300-340 TL arasında olabiliyor. Bu tablo, ürünün maliyeti ile tüketiciye sunulduğu fiyat arasındaki farkın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

TURİSTİK BÖLGELERDE FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

TGRT'nin haberine göre işletmeci Nihat Bingöl, özellikle turistik bölgelerde faaliyet gösteren bazı büfelerde fiyatların yükselmesinin nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bingöl, işletmelerin kısa bir dönem hizmet vermesi nedeniyle bir yıllık kazancı 3-4 ay içinde elde etmeye çalışabildiğini belirterek, bu nedenle tüketicilerin çok yüksek fiyatlarla karşılaşabildiğini ifade etti.

Bingöl, bazı büfelerin yalnızca patso türevi ürünler sattığını ve başka yan ürünlerden gelir elde edemediğini belirtti. İşletmeciye göre bu durum da patsonun fiyatının yükselmesine neden olabiliyor.