FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi 'Yaygınlaşmalı'

İçerik devam ediyor
Hande Dağ

Lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerde yemek yiyen vatandaşlar, yemeklerin tamamını tüketemediğinde masada kalan yiyeceklerin israf olmasından endişe duyuyor. Özellikle kahvaltı mekanlarında ortaya çok sayıda yiyecek geldiği ve çoğunun tüketilemeyip çöpe gittiği biliniyor. İşte bu noktada sosyal medyada bir mekanın israfa karşı uygulaması gündem oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de çağrı geldi.

Başta kahvaltı mekanları olmak üzere lokantalarda masaya gelen yiyeceklerin çoğunun tüketilemediği biliniyor. Bir mekanda bu tarz bir kahvaltıya giden vatandaşların hemen hemen hepsinin aklında bunca gıdanın boşuna israf edildiği ve aslında bunların eve götürülmesi mümkün olduğunda hepsinin tüketilebileceği ve böylece israfın önüne geçilebileceğine dair bir düşünce oluşuyor. İşte bir mekandan buna yönelik bir uygulama geldi. Uygulamaya hem o mekanda video çeken vatandaştan hem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den önemli bir çağrı geldi.

Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi Yaygınlaşmalı 1

"BENCE TÜM MEKANLARDA ARTIK YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Sosyal medyada paylaşılan bir kahvaltı videosu gündem oldu. Videoda bir vatandaş, 3 kişi kahvaltıya gittiklerini ama 4 kişilik menü söylediklerini belirtti.

Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi Yaygınlaşmalı 2

Böyle olunca bazı gıdaların tüketilmeden kaldığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı videoda, mekandaki görevlilerin kendilerine, kalanları yanlarına alabilmeleri için bir kap getirdiğini anlattı. Vatandaş kabın üzerinde "İsraf olmasın, kalanlar size emanet" diye bir slogan yazıldığını da belirtti.

Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi Yaygınlaşmalı 3

Söz konusu vatandaş videoda "O kadar hoşuma gitti ki yani bunun bence tüm mekanlarda artık yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu şekilde israfın önüne geçilecek. Koskoca tabağın içindekiler börekler dahil hepsi çöpe gidecekti, israf olacaktı. Ama biz bunları yanımıza alınca, eve gidince hepsi yenildi" ifadelerini kullandı.

Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi Yaygınlaşmalı 4

"ÖNERİ ÇOK BASİT: LOKANTALARDA ARTAN GIDAYI ÇÖPE GÖNDERMEK YERİNE, UYGUN VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AMBALAJLARLA EVE GÖTÜRMEK"

Bu videoyu paylaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi Yaygınlaşmalı 5

"COP31’de aklımda kalan en çarpıcı verilerden biri şu;

dünyada her gün 1 milyar öğün yemek israf ediliyor. Kişi başına düşen yıllık gıda israfı ise ortalama 79 kilogram! Bu rakamın Türkiye’de daha da fazla, ortalamanın üzerinde olduğu da ifade edildi.

Bu israfın çok önemli bir bölümü evlerde ve toplu tüketim alanlarında gerçekleşiyor.

Videoyu bir arkadaşımız gönderdi. Kim çekti bilmiyorum ama bu içerikle gerçekten çok önemli bir farkındalığa imza atmış. Ben de bu anlamlı öneriye destek olmak istedim.

Öneri çok basit: Lokantalarda artan gıdayı çöpe göndermek yerine, uygun ve geri dönüştürülebilir ambalajlarla eve götürmek.

Bence bu küçük adımı Gaziantep’ten başlatarak bütün Türkiye’ye yayılan bir alışkanlığa dönüştürebiliriz. Bunun için gereken çalışmaları el birliğiyle yapabiliriz"

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlıktan fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararıBakanlıktan fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı
AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklamasıAK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Anahtar Kelimeler:
kahvaltı restoran lokanta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı!

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

Önce kanal sonra yönetmen değişti! Evlat dizisinde başrol krizi

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Bakan Şimşek'ten emekli, memur ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.