Herkes yapmak istiyor ama yapamıyor: Kahvaltı videosuyla çağrı geldi 'Yaygınlaşmalı'

Başta kahvaltı mekanları olmak üzere lokantalarda masaya gelen yiyeceklerin çoğunun tüketilemediği biliniyor. Bir mekanda bu tarz bir kahvaltıya giden vatandaşların hemen hemen hepsinin aklında bunca gıdanın boşuna israf edildiği ve aslında bunların eve götürülmesi mümkün olduğunda hepsinin tüketilebileceği ve böylece israfın önüne geçilebileceğine dair bir düşünce oluşuyor. İşte bir mekandan buna yönelik bir uygulama geldi. Uygulamaya hem o mekanda video çeken vatandaştan hem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den önemli bir çağrı geldi.

"BENCE TÜM MEKANLARDA ARTIK YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Sosyal medyada paylaşılan bir kahvaltı videosu gündem oldu. Videoda bir vatandaş, 3 kişi kahvaltıya gittiklerini ama 4 kişilik menü söylediklerini belirtti.

Böyle olunca bazı gıdaların tüketilmeden kaldığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı videoda, mekandaki görevlilerin kendilerine, kalanları yanlarına alabilmeleri için bir kap getirdiğini anlattı. Vatandaş kabın üzerinde "İsraf olmasın, kalanlar size emanet" diye bir slogan yazıldığını da belirtti.

Söz konusu vatandaş videoda "O kadar hoşuma gitti ki yani bunun bence tüm mekanlarda artık yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu şekilde israfın önüne geçilecek. Koskoca tabağın içindekiler börekler dahil hepsi çöpe gidecekti, israf olacaktı. Ama biz bunları yanımıza alınca, eve gidince hepsi yenildi" ifadelerini kullandı.

"ÖNERİ ÇOK BASİT: LOKANTALARDA ARTAN GIDAYI ÇÖPE GÖNDERMEK YERİNE, UYGUN VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AMBALAJLARLA EVE GÖTÜRMEK"

Bu videoyu paylaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"COP31’de aklımda kalan en çarpıcı verilerden biri şu;

dünyada her gün 1 milyar öğün yemek israf ediliyor. Kişi başına düşen yıllık gıda israfı ise ortalama 79 kilogram! Bu rakamın Türkiye’de daha da fazla, ortalamanın üzerinde olduğu da ifade edildi.

Bu israfın çok önemli bir bölümü evlerde ve toplu tüketim alanlarında gerçekleşiyor.

Videoyu bir arkadaşımız gönderdi. Kim çekti bilmiyorum ama bu içerikle gerçekten çok önemli bir farkındalığa imza atmış. Ben de bu anlamlı öneriye destek olmak istedim.

Öneri çok basit: Lokantalarda artan gıdayı çöpe göndermek yerine, uygun ve geri dönüştürülebilir ambalajlarla eve götürmek.

Bence bu küçük adımı Gaziantep’ten başlatarak bütün Türkiye’ye yayılan bir alışkanlığa dönüştürebiliriz. Bunun için gereken çalışmaları el birliğiyle yapabiliriz"