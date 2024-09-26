Herkese sorgusuz sualsiz 150 bin TL verecek! O parayı almanın tek şartı var: Göktaşı ve obruk zararları da kapsama giriyor

Doğal Afet Sigortası (DASK), yeni yıldan itibaren "Zorunlu Afet Sigortası" (ZAS) adıyla hayatımıza girecek ve kapsamı genişleyecek. Bu değişiklikle birlikte vatandaşlar, deprem ve sel gibi afetlerde önemli avantajlar elde edecek.

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, sigortası olan her haneye acil ihtiyaçlar için 150 bin liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Bu ödeme, afet sırasında evde oturan kişilere (kiracı ise kiracıya) doğrudan yapılacak ve hasar ödemesinden düşülmeyecek. Tek şart, evin DASK poliçesinin bulunması.

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİYOR

Erdal Turgut ayrıca, kurumun geliştirdiği ve hayata geçmesi beklenen bir uygulama ile deprem anında erken uyarı sisteminin devreye gireceğini duyurdu. Gelişmiş teknolojiye sahip bu uygulama, depremi 40-45 saniye önceden haber vererek doğalgaz ve elektriklerin kesilmesi gibi acil önlemleri almayı mümkün kılacak. Proje aşamasında olan bu sistem, başarılı entegrasyon sağlandığında büyük şehirlerde yaşanabilecek hasarı en aza indirecek. Ayrıca, bu uygulama sigorta süresinin dolduğunu haber verecek ve hasar ödemesi için gereken süreci takip edebilecek.

ZAS İLE AFET BÖLGELERİNDE PRİMLER ARTIYOR

Habertürk’te yer alan habere göre Turgut, Zorunlu Afet Sigortası'na geçiş çalışmalarının sona yaklaştığını ve bu dönüşümle sel, dolu, yer kayması ve orman yangını gibi felaketlerin de kapsam altına alınacağını belirtti. Özellikle doğal afetlerin sık yaşandığı bölgelerde primlerin %30 civarında artabileceğini, ancak sel ve yer kayması gibi risklerin az olduğu bölgelerde bu artışın %10 gibi daha düşük oranlarda olacağını söyledi. Türkiye genelinde, mahalle düzeyine kadar inen bir fiyatlama sistemine göre belirlenen primler, afet riski yüksek bölgeler için farklılık gösterecek.

GÖKTAŞI VE OBRUK ZARARLARI DA KAPSAMA ALINIYOR

DASK Koordinatörü Turgut, sigorta primlerinin taksitle ödenebilmesini sağlayacak düzenlemelerin de yakında yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ayrıca Zorunlu Afet Sigortası'nın bir sonraki aşamasında göktaşı ve obruk gibi felaketlerin de kapsam dahilinde olacağını belirtti. Bu yeni düzenleme sadece evleri kapsayacak, tarım arazileri için geçerli olmayacak.

Turgut, Kahramanmaraş depremlerinin ardından DASK poliçelerinin artık enflasyona karşı korumalı olduğunu ve hasar ödeme tutarlarının her ay enflasyon oranında arttığını hatırlatarak, sigortanın önemine bir kez daha dikkat çekti.