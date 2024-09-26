FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Herkese sorgusuz sualsiz 150 bin TL verecek! O parayı almanın tek şartı var: Göktaşı ve obruk zararları da kapsama giriyor

Herkese sorgusuz sualsiz 150 bin TL verecek! O parayı almanın tek şartı var: Göktaşı ve obruk zararları da kapsama giriyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.09.2024 08:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, deprem ve sel gibi doğal afetlerde DASK poliçesi olan her eve 150 bin liralık acil ihtiyaç ödemesi yapılacağını açıkladı. Ayrıca, yakında hayata geçecek yeni DASK uygulaması sayesinde deprem anında erken uyarı sistemi devreye girecek. Yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanan Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) ile sigorta kapsamı genişletilecek ve göktaşı ile obruk zararları da güvence altına alınacak.

Herkese sorgusuz sualsiz 150 bin TL verecek! O parayı almanın tek şartı var: Göktaşı ve obruk zararları da kapsama giriyor

Doğal Afet Sigortası (DASK), yeni yıldan itibaren "Zorunlu Afet Sigortası" (ZAS) adıyla hayatımıza girecek ve kapsamı genişleyecek. Bu değişiklikle birlikte vatandaşlar, deprem ve sel gibi afetlerde önemli avantajlar elde edecek.

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, sigortası olan her haneye acil ihtiyaçlar için 150 bin liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Bu ödeme, afet sırasında evde oturan kişilere (kiracı ise kiracıya) doğrudan yapılacak ve hasar ödemesinden düşülmeyecek. Tek şart, evin DASK poliçesinin bulunması.

EMLAK (58)

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİYOR

Erdal Turgut ayrıca, kurumun geliştirdiği ve hayata geçmesi beklenen bir uygulama ile deprem anında erken uyarı sisteminin devreye gireceğini duyurdu. Gelişmiş teknolojiye sahip bu uygulama, depremi 40-45 saniye önceden haber vererek doğalgaz ve elektriklerin kesilmesi gibi acil önlemleri almayı mümkün kılacak. Proje aşamasında olan bu sistem, başarılı entegrasyon sağlandığında büyük şehirlerde yaşanabilecek hasarı en aza indirecek. Ayrıca, bu uygulama sigorta süresinin dolduğunu haber verecek ve hasar ödemesi için gereken süreci takip edebilecek.

EMLAK (51)

ZAS İLE AFET BÖLGELERİNDE PRİMLER ARTIYOR

Habertürk’te yer alan habere göre Turgut, Zorunlu Afet Sigortası'na geçiş çalışmalarının sona yaklaştığını ve bu dönüşümle sel, dolu, yer kayması ve orman yangını gibi felaketlerin de kapsam altına alınacağını belirtti. Özellikle doğal afetlerin sık yaşandığı bölgelerde primlerin %30 civarında artabileceğini, ancak sel ve yer kayması gibi risklerin az olduğu bölgelerde bu artışın %10 gibi daha düşük oranlarda olacağını söyledi. Türkiye genelinde, mahalle düzeyine kadar inen bir fiyatlama sistemine göre belirlenen primler, afet riski yüksek bölgeler için farklılık gösterecek.

EMLAK (62)

GÖKTAŞI VE OBRUK ZARARLARI DA KAPSAMA ALINIYOR

DASK Koordinatörü Turgut, sigorta primlerinin taksitle ödenebilmesini sağlayacak düzenlemelerin de yakında yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ayrıca Zorunlu Afet Sigortası'nın bir sonraki aşamasında göktaşı ve obruk gibi felaketlerin de kapsam dahilinde olacağını belirtti. Bu yeni düzenleme sadece evleri kapsayacak, tarım arazileri için geçerli olmayacak.

Turgut, Kahramanmaraş depremlerinin ardından DASK poliçelerinin artık enflasyona karşı korumalı olduğunu ve hasar ödeme tutarlarının her ay enflasyon oranında arttığını hatırlatarak, sigortanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
dask sigorta
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Kan donduran olay! Cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu, planı annesiyle yapmış

Osimhen'den Icardi ve Batshuayi sözleri!

Osimhen'den Icardi ve Batshuayi sözleri!

Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

Emekli maaşı aylar sonra 35 bin liradan 26.500 liraya kadar düşecek!

'Faizler düşüşe geçecek' O tarihi işaret etti! BDDK'dan yeni adım

'Faizler düşüşe geçecek' O tarihi işaret etti! BDDK'dan yeni adım

Vergi Usul Kanunu'nda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil oluyor

Vergi Usul Kanunu'nda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil oluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.