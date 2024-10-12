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Herkesin gündeminde yeni vergi paketi var! Kredi kartlarından savunma sanayii için alınacak fonun toplam miktarı ne kadar?

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
12.10.2024 09:46
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Dün AK Parti'nin duyurduğu yeni vergi paketi gündemin ana başlığı haline geldi. Pakette en çok dikkat çeken madde ise limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu için alınacak 750 lira oldu. Bunun üzerine vatandaşlar bu miktarı merak etmeye başladı. Verilere göre limiti 100 bin TL ve üzerinde olan yaklaşık 61 milyon 955 bin 106 kart bulunuyor. Buna göre Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik gelir hedefleniyor.

Dün AK Parti'nin duyurduğu yeni vergi paketi gündemin ana başlığı haline geldi. Pakette en çok dikkat çeken madde ise limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu için alınacak 750 lira oldu. Bunun üzerine vatandaşlar bu miktarı merak etmeye başladı. Verilere göre limiti 100 bin TL ve üzerinde olan yaklaşık 61 milyon 955 bin 106 kart bulunuyor. Buna göre Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik gelir hedefleniyor.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün TBMM'de yaptığı açıklamada 'Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu aktarmıştı.

AK PARTİLİ GÜLER YENİ VERGİ PAKETİNİN DETAYLARINI AKTARDI

Güler yaptığı açıklamada, "Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira gelir alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

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LİMİTİ 100 BİN LİRADAN FAZLA OLAN KARTLARDAN 750 TL ALINACAK

Güler'in yaptığı açıklamanın ardından gündem yeni vergi paketine dönerken, vatandaşların en çok konuştuğu konuların başında 100 bin lira limitli kredi kartlarından alınacak olan 750 liralık tutar olmuştu. Savunma Sanayii Fonu için aktarılacağı belirtilen bu miktarın toplam tutarı ise merak edilen konulardan biri oldu.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın Bankalararası Kart Merkez'inden edindiği bilgilere göre 125 milyon 925 bin 12 adet kredi kartı bulunuyor.

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SAVUNMA SANAYİİ İÇİN AKTARILACAK MİKTAR NE KADAR?

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aylık bülten verilerine göre de Ağustos 2024’te toplam kartlar içinde, limiti 100 bin TL üzerinde olan kartların yaklaşık oranı yüzde 49,2. Bu rakamın yaklaşık olarak verilmesinin nedeni ise tekil kişi sayısının gösterilmesi. Bir kişinin birden fazla bireysel kredi kartının olması durumunda ilgili kişi bir kez sayılıyor ve tek kart kullanıyor gibi görünüyor.

46 MİLYAR TL'DEN FAZLA GELİR HEDEFLENİYOR

Bu veriler ışığında limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının sayısı 61 milyon 955 bin 106 olarak hesaplanıyor. Verilere göre Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik gelir hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı vergi savunma sanayii
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