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Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

Milyonların maaş zammında hesabın netleşmesi için geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarıyla yeni yılda alınacak zam belli olacak. Emekli, memur ve memur emeklisi için hesaplar hızlandı. Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,06 olarak açıklanırken söz konusu tahmine göre emekli maaşlarına yapılacak zam hesabı değişti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yeni yılda ne kadar olacak? İşte son hesaplar...

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar
Hande Dağ

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi Ocak 2027'de ne kadar zam alacağını merak ederken maaş zammına dair hesaplamalar da hız kazandı. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verisinin ardından geriye Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere üç aylık enflasyon verisi kaldı. Ekim enflasyonu ise önümüzdeki hafta açıklanacak. Böylece 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon temmuzda 1,78, Ağustosta 1,84 ve Eylülde 1,84 olarak açıklanmıştı. Temmuz - eylül dönemine dair üç aylık enflasyon farkı da yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Milyonların maaş zammı için ekim, kasım ve aralık enflasyon verileri bekleniyor. Peki, son hesaplara göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlar için yeni maaş zammı hesabı...

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar 1

ZAM HESABINDA SENARYOLAR

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 6 aylık enflasyona göre zamlanırken Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; Merkez Bankası'nın yüzde 28 beklentisine göre 2026 ikinci altı aylık enflasyon yüzde 8.70 olabilir.

OVP'nin yüzde 28.4'lük tahminine göre yüzde 9.04, AA Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 29.66 tahmine göre yüzde 10.11 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29.63'lik tahminde ise 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10.08 olarak öngörüldüğü kaydedildi.

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar 2

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde açıklanan Finansal Kurumlar Birliği tarafından yayımlanan Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin, emekli maaşlarına dair hesaplamalarda en güçlü senaryo olarak ortaya çıktığı aktarıldı. Ankette ekim enflasyon beklentisi yüzde 2.09 olarak açıklanırken 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30.06 seviyesinde hesaplandı. Buna göre yılın ikinci altı aylık enflasyonunun ise 10.45 olarak şekillendiği belirtildi. Bunun da SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Ocak 2027'de yüzde 10.45 oranında zam anlamına geldiği vurgulandı.

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 10.45'lik zammı öngören en güçlü senaryoya göre 25 bin TL emekli maaşı alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşının 27 bin 612 TL'ye yükselebileceği, 30 bin TL olan maaşın da 33 bin 135 TL'ye, 40 bin TL düzeyindeki maaşların ise 44 bin 180 TL'ye çıkabileceği vurgulandı.

Öte yandan en düşük emekli maaşına yapılacak zam ise yasal düzenleme ile belirleniyor. Ancak son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam doğrultusunda zam yapıldığı için hesaplamalar da buna göre yapılıyor. Dolayısıyla halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 10,45 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 26 bin 13 TL'ye yükselebileceği hesaplanıyor.

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklisine 2027'nin ilk 6 aylık dönemi için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak. Ancak enflasyon farkı tahminleri doğrultusunda zam hesapları da yapıldı.

Merkez Bankası yıl sonu beklentisine göre yüzde 6.67, OVP'ye göre yüzde 7, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, yüzde 8.05, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 8.02 zam olabileceği belirtildi. Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre ise memur ve memur emeklileri için yüzde 3.55 enflasyon farkı ile toplam zam oranının yüzde 8.3 olarak hesaplandığı aktarıldı.

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

70 bin 224 liralık en düşük memur maaşının en güçlü senaryoya göre yüzde 8,3 artışla 76 bin 53 TL'ye yükselebileceği kaydedilirken memur emeklilerinde ise en düşük aylığın ocak zammının yüzde 8,3 olarak gerçekleşmesi durumunda 31 bin 528 TL'den 34 bin 144 TL'ye çıkabileceği belirtildi.

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