Otoyol ve köprü geçişlerinde yaşanan ödeme krizi sonrası harekete geçildi. Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yaşanan mağduriyetler büyürken, vatandaşların tepkileri üzerine harekete geçildi. Hesabında yeterli bakiye bulunmasına rağmen geçiş ücreti tahsil edilmeyen, ödeme yaptığı halde borçlu görünen ve yüksek tutarlı borçlarla icra takibiyle karşılaşan sürücülerin şikâyetleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nde masaya yatırıldı.

Toplantıda, HGS ile ilgili artan ihlalli geçiş şikâyetleri sonrası, otoyol işletmecisi şirketlerin ödemeleri takip edebileceği bir entegrasyon sistemi kurulması kararlaştırıldı.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve otoyol işletmecisi şirketler katıldı. Kurulacak yeni sistemle ihlalli geçişlere ilişkin ödemelerin işletmeciye anlık olarak iletilmesi hedeflenecek.

YENİ SİSTEMDE AVUKAT OLMADAN ÇÖZÜM ARANACAK

Önümüzdeki dönemde entegrasyon sürecinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Yeni sistemle birlikte, ödemelerin şirketlerin ilgili birimlerinde anlık olarak görünmesini sağlayacak bir sistem kurulması planlandı. Kurulacak yeni sistemle ihlalli geçiş sonrası avukata uzanan sürecin sonlandırılması amaçlanacak.

Yapılan toplantıda, bazı sürücülerin geçiş sırasında HGS hesaplarından ücret tahsil edilmesine ya da 15 günlük yasal süre içinde ödeme yapmalarına rağmen işletmeci şirketlerin sistemlerinde borçlu görünmeye devam ettikleri ifade edildi. Sorunun, HGS ödeme altyapısı ile otoyol şirketlerinin sistemleri arasındaki veri aktarımından kaynaklandığı değerlendirilirken, şirketlere vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Nefes’ten Tarık Işık’ın haberine göre; ödemelerin işletmecilerin finans birimlerine anlık yansımasını sağlayacak entegrasyonun hızla tamamlanması ve bu nedenle vatandaşların avukatlık ya da icra takibiyle karşılaşmasının önlenmesi kararlaştırıldı.

İLK 15 GÜNDE ÖDENMELİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ihlalli geçiş yapan sürücülerin ilk 15 gün içinde eksik bakiyeyi tamamlayıp ödeme yapmaları halinde ceza ödemediklerini belirterek “15’inci günden 45’inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45’inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu. 46’ncı günden sonra; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz. Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay avukatla takip sürecine gidiyor” dedi.

BORÇ NASIL SORGULANIR?

Sürücüler, HGS hesaplarındaki hareketleri, ihlalli geçiş kayıtlarını ve varsa ceza tutarlarını e-Devlet, PTT’nin HGS mobil uygulaması veya ilgili otoyol işletmecilerinin internet sitelerinden öğrenebiliyor. e-Devlet üzerinden işlem yapmak isteyenler, arama çubuğuna “HGS” ya da “Araçlarım” yazarak ilgili sorgulama ekranlarına erişebiliyor.