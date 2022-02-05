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Hiç biri bunun kadar kazandırmadı! Yatırımcısının yüzü gülüyor

05.02.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,99 kayıpla tamamladı.

Hiç biri bunun kadar kazandırmadı! Yatırımcısının yüzü gülüyor

Yatırımcılar altın ve dolar fiyatlarına odaklanmışken parasını katlamak isteyenler için önemli bir açıklama geldi. Bu hafta, yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,99 kayıpla 1.943,81 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.936,97 puanı, en yüksek 2.034,85 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,35 azalışla 1.873,45 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,32 düşüşle 3.395,75 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,10 değer kaybederek 1.460,25 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,12 azalarak 2.568,07 puana geriledi.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,24 ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı yüzde 12,20 ile Ard Grup Bilişim Teknolojileri ve yüzde 8,96 ile Girişim Elektrik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,48 ile Eczacıbaşı İlaç, yüzde 8,79 ile Global Yatırım Holding ve yüzde 8,36 ile TAV Havalimanları Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 93 milyar 380 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 82 milyar 744,6 milyon lirayla Ford Otosan ve 84 milyar 896 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

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24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03 artışla 785 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 değerle 5 bin 194 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,01 değer kazanarak 13,5460 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 2,53 artışla 15,4840 lira oldu.

Geçen hafta 18,2220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52 kazançla 18,3170 liraya çıktı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,29 yükselişle 14,6480 liradan alıcı buldu.


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