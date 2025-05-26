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Hindistan'daki boykot düğün turizmini etkiledi! "Bu sene sıkıntı var, 70 milyon ile 150 milyon dolarlık organizasyonlar oluyordu"

Hindistan'da Türkiye'ye karşı başlatılan boykot, milyon dolarlık Hint düğünü pazarını da olumsuz etkiledi. Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerde yapılması planlanan bazı düğünler iptal edildi. Turizmci Hamit Kuk," Yaklaşık 70 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen düğün organizasyonları oluyordu. Bu sene biraz sıkıntı var. İleriye dönük yeni düğün organizasyonları maalesef alamıyor şu anda firmalarımız" ifadelerini kullandı.

Hindistan'daki boykot düğün turizmini etkiledi! "Bu sene sıkıntı var, 70 milyon ile 150 milyon dolarlık organizasyonlar oluyordu"

1 milyar 480 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında yapılıyor. Milyon dolarlık bütçelerle yapılan Hint düğün organizasyonlarında Türkiye son yıllarda yaptığı tanıtımlarla pay almaya başladı.

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Yaklaşık 10 yıldır yapılan tanıtımlarla düğün organizasyonlarında Türkiye'yi tercih etmeye başlayan Hint düğün pazarında bu yıl gerileme yaşandı.

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"SON DÖNEMDE 2-3 DÜĞÜN ORGANİZASYONU İPTAL EDİLDİ"

Turizmci Hamit Kuk, Hindistan'daki birçok firmanın Türkiye'yi boykot etmeye başladığının altını çizdi.

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Kuk "Turizm sektörü de haliyle bundan nasibini almaya başladı. Özellikle son dönemde 2-3 tane düğün organizasyonu iptal edildi. Hindistan pazarında biliyorsunuz düğün organizasyonu çok şaşalı geçiyor. Milyonlarca dolarlık düğün organizasyonları oluyor. Türkiye'de Hindistan düğün pazarından ciddi bir pay almaya başladı. Yaklaşık 70 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen düğün organizasyonları oluyordu. Bu sene biraz sıkıntı var, önümüzdeki dönemde işin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

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"İNŞALLAH UZUN SÜRMEZ"

Kuk, "Şu ana kadar firmalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2 düğün organizasyonu iptal edildi. Bir düğününde iptal olup olmadığı konusunda da tam netlik kazanmadı. Fakat ileriye dönük yeni düğün organizasyonları maalesef alamıyor şu anda firmalarımız. İnşallah bu geçici bir durum olur ve uzun sürmez" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
antalya Hindistan düğün
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