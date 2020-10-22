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Hisse devri tamamlandı, Turkcell artık TVF portföyünde

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Turkcell'in dün gerçekleşen yıllık olağan genel kurul toplantısında, Türkiye Varlık Fonu'nun hâkim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme değişiklikleri kabul edildi.

Hisse devri tamamlandı, Turkcell artık TVF portföyünde

Turkcell'in dün gerçekleşen yıllık olağan genel kurul toplantısında, Türkiye Varlık Fonu'nun hâkim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme değişiklikleri kabul edildi. Hisse devirleri ile işlemin kapanışı bugün gerçekleşti.

TVF’nin Türkiye’nin stratejik değerlerine yatırım yapma misyonunun önemli bir parçası olan bu satın alma işlemi ile Turkcell’in ortaklık yapısı sadeleşti. Yeni yapıda TVF, yüzde 15’i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26,2 ile Turkcell’de hakim hissedar oldu.

'15 YILLIK DÜĞÜM 1,5 YILLIK ÇABAYLA ÇÖZÜLDÜ'

TVF CEO’su Zafer Sönmez, “Neredeyse 1,5 yıldır devam eden ve gece gündüz çalışarak şeffaflıkla yürüttüğümüz hisse devri sürecini başarıyla tamamladık .Genel Kurul’da aldığımız güven oyuyla Turkcell’de 15 yıldır süren ortaklık problemi çözüldü. Yeni dönemde Turkcell’in istikrarlı büyümesini sürdürerek dünya piyasalarında göğsümüzü kabartacağına inancımız tam” dedi.

TURKCELL'DEN YENİ DÜNYA MARKALARI DOĞACAK

Sönmez, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Teknoloji ve dijitalleşme, bir ülke için en stratejik konular arasında yer alıyor. Dünyadaki varlık fonlarının son iki yılda yaptığı yatırımların üçte birinin teknoloji üzerine olması da bu alandaki potansiyeli gösteriyor. Türkiye’nin rekabetçi avantajını bir adım ileriye taşıması için güçlü şirketlerimiz olması gerekiyor. Operatör zaten rüştünü ispat etmiş, uluslararası piyasalarda örnek gösterilen ve New York Borsası’na kote tek Türk şirketidir. Bizim görevimiz günlük operasyon içinde olmak değil, yönetim kurulunun etkinliğini artırarak operatörün kurumsal gelişimini desteklemek, büyümesine hız kazandırmaktır. Yeni dönemde Turkcell’in daha etkin, performans odaklı, güçlü kurumsal yönetişim ilkeleriyle yönetilen bir dijital operatör olmasına katkıda bulunmak amacıyla Turkcell yönetiminin önünü açacağız. Turkcell’i Turkcell yapan, yıllarca bu şirkete emek veren çalışanlarıdır; bu DNA’nın da güçlenmesi için çabalayacağız. Pandemi sonrası dönemde artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte daha da büyüyecek olan operatörün, bünyesinden yeni dünya markaları doğuracağına inanıyoruz’’.

KAYNAK:İHA

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