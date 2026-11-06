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Hizmet-ticaret sektörü geçen yıl 485 bin 413 terajul enerji tüketti

Hizmet-ticaret sektörünün geçen yılki nihai enerji tüketimi 485 bin 413 terajul oldu.

Hizmet-ticaret sektörü geçen yıl 485 bin 413 terajul enerji tüketti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, hizmet-ticaret sektörlerinde 2025'te toplam nihai 485 bin 413 terajul enerji tüketildi.

Alt sektörlerde tüketimdeki en büyük payı yüzde 26,5 ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" aldı. Bu sektörü, yüzde 24,5 ile "kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik" ve yüzde 17,7 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" takip etti.

Hizmet ve ticaret sektörlerinde enerji kaynaklarının paylarına bakıldığında, yüzde 53,4 ile elektrik, yüzde 37,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,5 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları olarak sıralandı.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 70,3 ile yine elektrik oldu. Bunu, yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 5,9 ile katı fosil yakıtlar izledi.

Araştırma sonuçlarına göre, veri merkezlerinde geçen yıl tüketilen elektrik miktarı 3 bin 97 terajul (860 gigavat/saat) oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hizmet sektör
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