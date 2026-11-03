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Hong Kong ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdüğü bildirildi.

Hong Kong ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesi, Temmuz-Eylül 2026 dönemine ait büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, bölgenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 arttı.

Hong Kong ekonomisi, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji maliyetleri ve ekonomik belirsizliklere rağmen yüksek ihracat performansı ve iç talepteki artış sayesinde güçlü büyüme gösterdi.

Bu dönemde bölgenin mal ihracatı yüzde 30,4, hizmet ihracatı yüzde 4,3 arttı. Özel tüketim harcamaları yüzde 2,8, yatırımlar yüzde 7,3 yükseldi.

Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,9, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüme kaydetmişti.

Bölge ekonomisi, üst üste 15 çeyrektir büyüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hong Kong
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