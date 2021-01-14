HSBC'den koronavirüs tedbiri: Maske takmayan müşterilerin banka hesapları kapatılacak

Covid-19 salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de koronavirüs varyantının yayılması ve vaka sayısının artmasıyla birlikte, HSBC'nin İngiltere kolu radikal bir karar aldı.

İngiltere'de HSBC bankası, maske takmayarak şubelere gelen müşterilerin banka hesaplarını kapatabileceğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; bundan böyle şubeye maskesiz gelen veya maske takmayı reddederek şube çalışanlarının sağlığını riske atan müşterilerin hesaplarının kapatılabileceği duyuruldu.

"Bazı kişiler çalışanlarımızı riske atıyorsa, hesaplarını kapatma hakkını kendimizde saklı tutuyoruz" diyen HSBC'nin İngiltere Şube Ağı Başkanı Jackie Uhi, "Müşterilerimizin finansal işlemlere ulaşabilmesi için her gün şubelere giden meslektaşlarımız bizim kilit çalışanlarımız. Onlara saygı gösterilmesini hakediyorlar ve kendilerini riske sokacak durumlarla karşılaşmamalılar" dedi.

DİĞER BANKALAR DESTEK VERDİ

HSBC'nin bu açıklamasının ardından Barclays, Nationwide ve Halifax dahil olmak üzere birçok banka müşterilerine aynı yönde uyarılarda bulundu.