Hububat alım fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 bakliyat ve hububat alım fiyatları...

Toprak Mahsulleri Ofisi, vatandaşın beklediği hububat alım fiyatlarını açıkladı. 2021 senesi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikaları ile ilgili yazılı açıklama yapan TMO Genel Müdürlüğü'nün açıklaması sonrası vatandaşlar hububat alım fiyatları ne kadar, bakliyat alım fiyatları ne kadar sorularının cevabını merak ediyor. Peki hububat alım fiyatları ne kadar oldu?

HUBUBAT ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2021 BAKLİYAT VE HUBUBAT ALIM FİYATLARI...

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 2021 dönemi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatıldı ve ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla buğday, arpa ve kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu belirtildi. Piyasaların yakından izlendiği ve hasat başlangıç tarihinden itibaren bugüne dek piyasaların gidişatına göre TMO politikalarının şekillendirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu da anımsatıldı.

TMO'dan yapılan açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek için uyguladığı randevulu alım sisteminin sürdürüleceği belirtildi ve devamında şu bilgiler aktarıldı;