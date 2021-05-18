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Hububat alım fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 bakliyat ve hububat alım fiyatları...

18.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın beklediği hububat alım fiyatları TMO Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. TMO Genel Müdürlüğü, 2021 senesi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikaları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama ülkemizde hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatıldı ve hububat fiyatları yer aldı. Peki hububat alım fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 bakliyat ve hububat alım fiyatları...

Hububat alım fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 bakliyat ve hububat alım fiyatları...

Toprak Mahsulleri Ofisi, vatandaşın beklediği hububat alım fiyatlarını açıkladı. 2021 senesi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikaları ile ilgili yazılı açıklama yapan TMO Genel Müdürlüğü'nün açıklaması sonrası vatandaşlar hububat alım fiyatları ne kadar, bakliyat alım fiyatları ne kadar sorularının cevabını merak ediyor. Peki hububat alım fiyatları ne kadar oldu?

HUBUBAT ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2021 BAKLİYAT VE HUBUBAT ALIM FİYATLARI...

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 2021 dönemi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatıldı ve ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla buğday, arpa ve kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu belirtildi. Piyasaların yakından izlendiği ve hasat başlangıç tarihinden itibaren bugüne dek piyasaların gidişatına göre TMO politikalarının şekillendirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu da anımsatıldı.

TMO'dan yapılan açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek için uyguladığı randevulu alım sisteminin sürdürüleceği belirtildi ve devamında şu bilgiler aktarıldı;

"TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 170 nokta) alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. İş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım yapılacak. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 11,80 lira kazancı olacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün içerisinde yapılacak."

Ayrıca, bu seneki hasat dönemi hububat alımlarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarı üzerindeki yüzde 50 fazlasına kadar ürünün tamamının satın alınacağı ifade edilerek, yine bu sisteme kayıtlı olmayan kesimlerin ise üreticiden aldığını belgelemek koşuluyla stoklarındaki ürünü 2 Kasım tarihinden itibaren TMO'ya satabileceği de söylendi.

Açıklamada ayrıca ofisin altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacağı aktarıldı ve şunlar söylendi;

"Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticiler randevu almasına gerek duymadan ürününü istedikleri zaman ELÜS yoluyla TMO'ya satabilecek. Geçen yıl tonu 1650 olan Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday fiyatı bu yıl yüzde 36,4 artırılarak ton başına 2 bin 250 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 2 ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 2300 liraya ulaşacaktır. Ortalama verimler dikkate alınarak Bakanlığımızca hububata ton başına 275 lira, bakliyata ise 910 lira prim ve destek verilmektedir."

2021 TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI

MAKARNALIK BUĞDAYLAR

MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup)2.450

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 2.200

EKMEKLİK BUĞDAYLAR

SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 2.250

DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 2.200

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY 2.050

ARPA 1.750

KIRMIZI MERCİMEK (1. Sınıf): 5.000

YEŞİL MERCİMEK (1. Sınıf): 4.150

NOHUT (1. Sınıf): 4.050

ÇAVDAR-TRİTİKALE 1.750

YULAF 1.900


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