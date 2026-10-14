FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İade için ücret talep edildi! Ticaret Bakanlığı şirkete milyonluk ceza kesti

Tüketici şikâyetleriyle gündeme gelen bilişim firmasına, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından toplam 1 milyon 524 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Şikâyetlerden birinde ise garantisi devam eden bir tablet için 56 bin TL onarım ücreti talep edildiği öne sürüldü.

İade için ücret talep edildi! Ticaret Bakanlığı şirkete milyonluk ceza kesti
Aleyna Türkmen

Tüketicilerden gelen şikâyetlerle gündeme gelen bilişim şirketi hakkında, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından toplam 1 milyon 524 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Son olarak bir tüketici, garanti süresi devam eden tabletinin onarımı için 56 bin TL talep edildiğini, cihazını herhangi bir işlem yapılmadan geri almak istediğinde ise ayrıca ücret istendiğini bildirdi.

GARANTİLİ TABLET İÇİN 56 BİN TL TALEP EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan tüketici şikâyetine göre, üniversite öğrencisi kızına ait bir yıldan daha kısa süredir kullanılan ve garantisi devam eden tablet, onarım için Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir servise kargoyla gönderildi. Tüketici, cihazın ekranındaki çatlağı başvuru sırasında bildirdiğini ancak buna rağmen kendisinden 56.000 TL onarım ücreti talep edildiğini belirtti.

Talep edilen ücreti kabul etmeyen tüketici, cihazın herhangi bir işlem yapılmadan geri gönderilmesini istedi. Ancak bu kez yaklaşık 2.000 TL ücret talep edildiğini belirtti. Tüketici, süreç içerisinde firmanın yetkili servislerden biri olmadığını öğrendiğini ifade etti.

Paylaşımda, cihazın hâlen kargoda olduğu ve teslim alınabilmesi için yaklaşık 2.300 TL ödeme yapılması gerektiğinin bildirildiği kaydedildi.

İade için ücret talep edildi! Ticaret Bakanlığı şirkete milyonluk ceza kesti 1

İŞLEM YAPILMADAN İADE İÇİN ÜCRET İSTENDİ

Tüketici, tabletin hangi durumda geri geleceğini bilmediğini belirterek cihazın açılıp açılmadığı, parçalarında değişiklik yapılıp yapılmadığı ve garanti durumunun etkilenip etkilenmediği konusunda ciddi endişe yaşadığını dile getirdi.

Şikâyet sahibi, firmadan cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin belgeleriyle açıklanmasını, servis giriş-çıkış kayıtlarının paylaşılmasını ve herhangi bir işlem yapılmadan talep edilen ücretlerin iptal edilmesini istedi. Ayrıca cihazın eksiksiz ve gönderildiği durumuyla kendisine teslim edilmesini, yaşanan sürecin de ilgili kurumlar tarafından incelenmesini talep etti.

İade için ücret talep edildi! Ticaret Bakanlığı şirkete milyonluk ceza kesti 2

TİCARET BAKANLIĞINDAN 1 MİLYON 524 BİN 540 TL CEZA AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin açıklamasında tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Kaplan, “Esas vatandaşımızın arkası sağlam! Çünkü vatandaşın arkasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var!” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, CİMER üzerinden iletilen şikâyetler doğrultusunda ilgili firma hakkında 1,5 milyon TL’yi aşan idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İade için ücret talep edildi! Ticaret Bakanlığı şirkete milyonluk ceza kesti 3

Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan şikâyet başvurularının 2026 yılında belirgin şekilde artması üzerine firma hakkındaki denetim ve incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, şirket hakkında toplam 1 milyon 524 bin 540 TL idari para cezası uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca 6 Ekim 2026 tarihinde firma hakkında ulaşan 6 ayrı CİMER başvurusunun da değerlendirmeye alındığı aktarıldı. Bu başvuruların 2’si kapsamında denetim yapılarak firmadan bilgi ve belge talep edildiği, eksik belgelerin tamamlanması gereken diğer 4 başvuru için ise başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi.

İade için ücret talep edildi! Ticaret Bakanlığı şirkete milyonluk ceza kesti 4

DENETİMLERİN SÜRECEĞİ VURGULANDI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicilerin haklarının korunması konusunda hiçbir şikâyetin göz ardı edilmediği vurgulandı. CİMER, Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi, yazılı başvurular, telefon ve diğer kanallar üzerinden iletilen tüm başvuruların kendi kapsamları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

Gerekli inceleme ve denetimlerin gerçekleştirildiği, mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda idari yaptırımların uygulandığı kaydedildi. Bakanlık, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, hizmet kalitesinin artırılması ve hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (14 Ekim 2026)Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti (14 Ekim 2026)
'Piyasalar için önemli gün' Uzman isim ekim sonu için rakam verdi'Piyasalar için önemli gün' Uzman isim ekim sonu için rakam verdi

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı denetim idari para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

NOW TV'nin iddialı dizisi için final iddiası! Yeni başlamıştı

NOW TV'nin iddialı dizisi için final iddiası! Yeni başlamıştı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.