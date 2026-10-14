İade için ücret talep edildi! Ticaret Bakanlığı şirkete milyonluk ceza kesti

Tüketicilerden gelen şikâyetlerle gündeme gelen bilişim şirketi hakkında, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından toplam 1 milyon 524 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Son olarak bir tüketici, garanti süresi devam eden tabletinin onarımı için 56 bin TL talep edildiğini, cihazını herhangi bir işlem yapılmadan geri almak istediğinde ise ayrıca ücret istendiğini bildirdi.

GARANTİLİ TABLET İÇİN 56 BİN TL TALEP EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan tüketici şikâyetine göre, üniversite öğrencisi kızına ait bir yıldan daha kısa süredir kullanılan ve garantisi devam eden tablet, onarım için Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir servise kargoyla gönderildi. Tüketici, cihazın ekranındaki çatlağı başvuru sırasında bildirdiğini ancak buna rağmen kendisinden 56.000 TL onarım ücreti talep edildiğini belirtti.

Talep edilen ücreti kabul etmeyen tüketici, cihazın herhangi bir işlem yapılmadan geri gönderilmesini istedi. Ancak bu kez yaklaşık 2.000 TL ücret talep edildiğini belirtti. Tüketici, süreç içerisinde firmanın yetkili servislerden biri olmadığını öğrendiğini ifade etti.

Paylaşımda, cihazın hâlen kargoda olduğu ve teslim alınabilmesi için yaklaşık 2.300 TL ödeme yapılması gerektiğinin bildirildiği kaydedildi.

İŞLEM YAPILMADAN İADE İÇİN ÜCRET İSTENDİ

Tüketici, tabletin hangi durumda geri geleceğini bilmediğini belirterek cihazın açılıp açılmadığı, parçalarında değişiklik yapılıp yapılmadığı ve garanti durumunun etkilenip etkilenmediği konusunda ciddi endişe yaşadığını dile getirdi.

Şikâyet sahibi, firmadan cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin belgeleriyle açıklanmasını, servis giriş-çıkış kayıtlarının paylaşılmasını ve herhangi bir işlem yapılmadan talep edilen ücretlerin iptal edilmesini istedi. Ayrıca cihazın eksiksiz ve gönderildiği durumuyla kendisine teslim edilmesini, yaşanan sürecin de ilgili kurumlar tarafından incelenmesini talep etti.

TİCARET BAKANLIĞINDAN 1 MİLYON 524 BİN 540 TL CEZA AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin açıklamasında tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Kaplan, “Esas vatandaşımızın arkası sağlam! Çünkü vatandaşın arkasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var!” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, CİMER üzerinden iletilen şikâyetler doğrultusunda ilgili firma hakkında 1,5 milyon TL’yi aşan idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan şikâyet başvurularının 2026 yılında belirgin şekilde artması üzerine firma hakkındaki denetim ve incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, şirket hakkında toplam 1 milyon 524 bin 540 TL idari para cezası uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca 6 Ekim 2026 tarihinde firma hakkında ulaşan 6 ayrı CİMER başvurusunun da değerlendirmeye alındığı aktarıldı. Bu başvuruların 2’si kapsamında denetim yapılarak firmadan bilgi ve belge talep edildiği, eksik belgelerin tamamlanması gereken diğer 4 başvuru için ise başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi.

DENETİMLERİN SÜRECEĞİ VURGULANDI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicilerin haklarının korunması konusunda hiçbir şikâyetin göz ardı edilmediği vurgulandı. CİMER, Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi, yazılı başvurular, telefon ve diğer kanallar üzerinden iletilen tüm başvuruların kendi kapsamları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

Gerekli inceleme ve denetimlerin gerçekleştirildiği, mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda idari yaptırımların uygulandığı kaydedildi. Bakanlık, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, hizmet kalitesinin artırılması ve hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.