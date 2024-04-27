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IBAN'lı ödemeden KDV'ye... Denetim ordusu! Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı

27.04.2024 15:05
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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, işletmelerde KDV denetimi gerçekleştirdi. Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'in de katıldığı denetimlerde işletmelerin pos cihazları, yazar kasaları ve ödeme aldıkları cihazlar kontrol edildi.

IBAN'lı ödemeden KDV'ye... Denetim ordusu! Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de restoran, pastane, fırın, kafe ve eczane gibi işletmelerde denetim yaptı. 45 araç ve 200 gelir uzmanının katıldığı denetimlerde KDV oranlarına ilişkin tespitler, ödeme kaydedici cihazlar ve pos cihazı kontrolünün yanı sıra, iş yerinin kira olup olmadığı, iş yeri kiralarının bankalar vasıtasıyla ödenip ödenmediği, kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol edildi. Denetimlere İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç de katıldı. Bilgiç, ekipler alana çıkmadan önce basın açıklaması düzenledi.

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IBAN İLE ÖDEMEDE DENETLENDİ

Bilgiç "Bu vergi denetimlerimizde KDV oranları, ödeme kaydedici cihaz ve POS cihazları denetimi, iş yerleri kiralıksa kira ödemeleri bankadan mı elden mi bankadansa dekont tespiti, POS cihazları işletmeye ait mi değil mi, işletmeye ait olmayan POS cihazları kullanılıyorsa bunların tespiti, kayıt dışı istihdam bulunması durumunda bunun tespiti ve IBAN numarasına ödeme alan işletmeler varsa bu numaraların tespiti, hesap numarasının işletmeye ait olup olmadığı konularının tespiti ile alakalı vergi denetimi gerçekleştireceğiz. Vergi dairesi Başkanlığı olarak vergi denetimlerinde en önemli amacımız kayıt dışılığı önlemektir" dedi.

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"KAYIT DIŞILIĞINI ÖNLEMEK GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Bilgiç, "Bu kapsamda özellikle KDV oranlarını yanlış uygulamak suretiyle yüksek oranda ürün teslim ettiği halde düşük KDV oranıyla fiş kesen belge düzenleyen işletmelerle alakalı denetimlerimiz artarak devam edecektir. Yaptığımız denetimlerde hem mükelleflerimize hem de vatandaşlarımıza vergi konusunda rehberlik etmeye hem de uyumlu olmayan mükelleflerimize cezai işlem uygulamak suretiyle kayıt dışılığını önlemek gayreti içerisindeyiz. Biz vatandaşlarımızdan yapmış oldukları alışverişlerde aldıkları ürün ve hizmetin belgeye intikal edip etmediğini tespit etmelerini ve bunu kontrol etmelerini istiyoruz. Aksi bir durumla karşılaşmaları halinde de gerek CİMER gerek VİMER vasıtasıyla bunları bizlere intikal ettirmeleri durumunda gerekli incelemeler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Denetimin gün boyu süreceği öğrenildi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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