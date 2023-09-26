İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2023! İBB bursu ne kadar, kaç TL? İşte başvuru tarihleri!

İBB burs miktarı ve başvuru tarihleri merak edildi. İBB bursuna milyonlarca İstanbullu öğrenci başvuruda bulunuyor. Bu yıl 26 Eylül'de başlayan İBB burs başvurularının detayları öğrenciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Lisans veya ön lisans öğrencilerinin başvurabildiği İBB bursu için farklı şartlar da aranıyor. Peki, İBB burs başvuru şartları ne? İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İBB eğitim desteği başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında alınıyor. Üç taksit halinde ödenecek 6 bin liralık burslara öğrenciler ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar başvuru yapabilecek.

Eğitim yardımı başvurularını ve evrak işlemleri web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamasından gerçekleştirilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olan öğrenciler, İstanbul’da eğitim alanlar veya ailesi bu şehirde yaşayanlar, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, devlet üniversitelerinde eğitim alan veya özel üniversitelerde %100 burslu okuyanlar İBB burslarından yararlanabilir.

Ayrıca üniversiteyi yeni kazanan adayların yanı sıra ara ve son sınıf öğrencileri not ortalmaası 100 üzerinden 53 ya da 4.00 üzerinden 2.00 olması durumunda burs müracaatında bulunabilirler.

KİMLER BURSLARDAN YARARLANAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar



