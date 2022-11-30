İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 İBB bursu ne zaman yatar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi belirlenen şartlara uyumlu olan üniversite öğrencilerine burs yardımında bulunuyor. İBB burs başvuruları 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayan İBB burslarının sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte İBB bursunun açıklanacağı tarihe dair detaylar...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB bursları ile 75 bin üniversiteli öğrenciye destek verilecek. İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. İBB burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer alacaktır.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

İBB burs başvuru sonuçlarının, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden sorgulanması bekleniyor.

Başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapacak.



