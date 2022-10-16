İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları tarihi belli mi? İBB son başvuru günü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) belirli şartlara uyan öğrencilere burs imkanında bulunuyor. İBB burs başvurularının sona ermesine kısa bir zaman kala, başvuruların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İBB burs başvuruları bilindiği üzere 26 Eylül'de başladı. Başvurular bugün sona eriyor.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Başvuruların açıklanma tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden yapılıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakÖğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *Lisans veya ön lisans öğrencisi olmakNormal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmakDevlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmakAra ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olmasıGelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları açıkladı.

