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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları nasıl sorgulanacak? 4.500 TL burs imkanı!

01.11.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvurularının açıklanacağı tarih araştırmaları, kasım ayının gelmesiyle hız kazandı. Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül- 16 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise İBB bursuyla ilgili yapılacak açıklama bekleniyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları nasıl sorgulanacak? 4.500 TL burs imkanı!

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları nasıl sorgulanacak? 4.500 TL burs imkanı!

İBB (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi) her yıl binlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor. İBB burs başvurusu şartlarına uyan öğrencilere 4.500 TL burs verilecek. Burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınmıştı. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama geldiğinde, sayfamızda yer vereceğiz.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları nasıl sorgulanacak? 4.500 TL burs imkanı!

4500 TL BURS İMKANI!

İBB tarafından bu yıl 75 bin öğrenciye 4.500 TL burs verilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK her yıl binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı veriyor. KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl başvurular 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım'da son bulmuştu. Bu bilgiden yola çıkılarak, KYK burs başvurularının kısa zaman içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL ödeniyor. Burs miktarının yeni yılda artırılması bekleniyor.


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KYK burs başvuru ibb

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