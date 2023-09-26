İBB burs başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İBB bursu ne kadar, başvuru şartları ne?

İBB burs başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursundan yararlanmak için öğrencinin İstanbul’da eğitim alması veya ailesinin İstanbul’da ikamet etme şartı bulunuyor. Devlet üniversitelerinde ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler ile özel üniversitelerde tam burslu okuyan adaylar, burslardan yararlanabilecekler. Peki, İBB burs başvurusu nasıl alınır, başvuru şartı ne? İşte tüm detaylar...

İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2023-2024 eğitim öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine yurt desteğinin yanı sıra burs desteği veriliyor. Bu yıl burs desteği toplam 6.000 TL olarak açıklandı. Burs başvuru işlemleri 26-20 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olan öğrenciler, İstanbul’da eğitim alanlar veya ailesi bu şehirde yaşayanlar, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, devlet üniversitelerinde eğitim alan veya özel üniversitelerde %100 burslu okuyanlar İBB burslarından yararlanabilir.

Ayrıca üniversiteyi yeni kazanan adayların yanı sıra ara ve son sınıf öğrencileri not ortalmaası 100 üzerinden 53 ya da 4.00 üzerinden 2.00 olması durumunda burs müracaatında bulunabilirler.

KİMLER BURSLARDAN YARARLANAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar



