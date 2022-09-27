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İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvurusu şartları neler? İşte başvuru tarihleri!

27.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvurularının 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle başlamasının ardından burs başvuru detayları öğrenciler merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek genç üniversiteli eğitim yardımı başvuruları başladı. Başvuru detayları ve şartları belli oldu. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvurusu şartları neler? İşte başvuru tarihleri...

İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvurusu şartları neler? İşte başvuru tarihleri!

İBB bursuna milyonlarca İstanbullu öğrenci başvuruda bulunuyor. Bu yıl 26 Eylül'de başlayan İBB burs başvurularının detayları öğrenciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Lisans veya ön lisans öğrencilerinin başvurabildiği İBB bursu için farklı şartlar da aranıyor. Peki, İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

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İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu.

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İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

-Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

-Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

-Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

-Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

-Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

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Kimler başvuru yapamayacak?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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