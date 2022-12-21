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İBB burs sonuçları açıklandı! İBB bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

21.12.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak büyük merak konusu olmuştu. İstanbul'da okuyan üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB) tarafından verilen burs için yoğun ilgi göstermişti. 15 Eylül - 14 Ekim arası başvurusu yapılan bursların ödemeleri tarihi belli oldu. Peki İBB genç üniversiteli bursu kazanan öğrenciler burslarını ne zaman alacak? Ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte burs tarihleriyle ilgili detaylar...

İBB burs sonuçları açıklandı! İBB bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

İstanbul'daki milyonlarca üniversitesi İstanbul Büyükşeir Belediyesi (İBB)'nden gelecek burs haberini bekliyordu. İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak büyük merak konusuydu.Belediye başkanı İmamoğlu müjdeli haberi verdi. İBB burs tarihleri belli oldu. İşte İBB genç üniversiteli bursu ile ilgili detaylar...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ibb

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından ''Üniversitelilere güzel bir haberimiz var.
4.500 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin ilk taksiti olan 2.250 TL'yi hesaplarınıza bugün yatırıyoruz. Kriterlere uyan tüm öğrencilere bu desteği sağladık. Unutmayın İstanbul hep sizin yanınızda'' diyerek müjdeyi duyurdu.

Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği bursta ilk taksit bugün hesaplara yatıyor. Toplamda 4500 TL olarak yapılacak olan ödeme ikiye bölünerek öğrencilerin hesaplarına farklı zamanlarda yatırılacak. 2022-2023 eğitim döneminde toplamda 75.000 üniversite öğrencisine burs verilecek.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU SORGULAMA EKRANI

ibb

Başkan İmamoğlu'nun yaptığı açıklama sonrası İstanbul'da okuyan üniversite öğrencileri genç üniversiteliler burs sonuçlarını kontrol için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bursun ilk taksiti olan 2.250 TL bugün hesaplara yatacak. İşte İBB genç üniversiteli burs sorgulama ekranı

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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