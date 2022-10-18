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İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? İBB burs başvuru sonuçla açıklandı mı? Öğrencilere eğitim yardımı fırsatı

18.10.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvuru sonuçları için araştırmalar başladı. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları 26 Eylül ve 16 Ekim tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Başvuru yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? İBB burs başvuru sonuçla açıklandı mı?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? İBB burs başvuru sonuçla açıklandı mı? Öğrencilere eğitim yardımı fırsatı

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İBB burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Yardımlar 1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödenecek.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden sorgulanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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