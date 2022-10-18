İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? İBB burs başvuru sonuçla açıklandı mı? Öğrencilere eğitim yardımı fırsatı

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İBB burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Yardımlar 1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödenecek.
İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Okuyucu Yorumları 0 yorum