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İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

14.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. İBB üniversite öğrencilerine eğitim yardımı yapıyor. 26 Eylül tarihinde başlayan işlemler 16 Ekim’de sona erecek. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İBB burs başvuruları 16 Ekim tarihinde sona erecek. Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden sorgulanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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