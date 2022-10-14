İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İBB burs başvuruları 16 Ekim tarihinde sona erecek. Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir tarih bilgisi henüz verilmedi. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden sorgulanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak



