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İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması!

18.02.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB) tarafından verilen burslara başvuru yapmıştı. 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında tamamlanan İBB burs başvurularının ilk taksiti hesaplara yatmıştı. İkinci taksit için öğrenciler İBB'den bir açıklama bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. Peki İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere bu yıl 4 bin 500 TL burs desteği sağlanıyor. İstanbul'da okuyan milyonlarca öğrenci burs ödemelerinin hesaplarına yatmasını bekliyor. İki taksit şeklinde yatacağı söylenen bursun ilk ödemesi olan 2.250 TL yatırılmıştı. Peki İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursunun detayları haberimizde...

İBB BURSU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

İBB bursu toplamda 4500 TL olarak açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ödemelerin iki parça halinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. İlk ödeme olan 2.250 TL İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerinin hesaplarına yattı.

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İmamoğlu, Twitter hesabından konuya dair bir açıklama yaptı. Bursların önümüzdeki hafta hesaplara yatacağının müjdesini verdi. İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bu süreçte üniversite öğrenci yurtlarımızı kapatmayacak aksine açık tutacağız. İBB yükseköğrenim bursunun ikinci taksidi olan 2.250 TL’yi de haftaya öğrencilerin hesaplarına yatıracağız. Bu ülke bütün zorlu süreçleri gençlerle, eğitimle ve dayanışmayla aşacak, göreceksiniz."

İBB YURTLARI AÇIK KALACAK

Ekrem İmamoğlu, İBB bursu dışında yurtlarla ilgili de açıklama yaptı. İstanbul'daki İBB yurtlarının açık kalacağını, öğrencilerin yurtlarda kalmaya devam edebileceğini söyledi. İstanbul'da üniversite okuyup İBB yurtlarında kalan öğrencilerin başka bir yere gitmelerine gerek kalmayacağını belirten İmamoğlu, "Bu ülke bütün zorlu süreçleri gençlerle, eğitimle ve dayanışmayla aşacak, göreceksiniz." dedi.

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