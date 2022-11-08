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İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı

08.11.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvuru sonuçları üniversiteli öğrenciler tarafından bekleniyor. Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül tarihinde alınmaya başlanıp 16 Ekim tarihinde sona ermişti. İBB burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe dair araştırmalarına hız verdi. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı...

İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte sonuç sorgulama ekranı

İBB bursuna milyonlarca İstanbullu öğrenci başvuruda bulundu. Öğrenciler İBB burs başvurularının detaylarını arama motorlarında sorgulamaya devam ediyorlar. Lisans veya ön lisans öğrencilerinin başvurabildiği İBB bursu 4.500 TL olarak verilecek. İBB burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu yılda benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin güncel açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs sonuçlarının "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden duyurulacağı bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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