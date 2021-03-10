İBB bursu ne zaman yatacak? İkinci taksit tarihiyle ilgili açıklama bekleniyor

İlk taksitte bin 200 TL alan öğrenciler, ikinci ve üçüncü taksit tarihlerinde biner TL olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL İBB bursu alacak. Geçtiğimiz yıl aralık, şubat ve mayıs aylarında yatırılan İBB bursunun ikinci taksidi hâlâ hesaplara yatırılmadı..
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında vadettiği öğrencilere 3 bin 200 TL burs ücretleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020’nin aralık ayında öğrenciler, bin 200 TL İBB bursunun ilk taksidini almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde ikinci taksit, şubat ayında, üçüncü taksit de mayıs ayında yatmıştı.
İBB burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağını ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden henüz bir açıklama gelmedi. Şubat ayı içerisinde ödenmesi beklenen 2. taksitin ne zaman yatırılacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.
İhtiyaç sahipliği ya da ailevi durum kriterlerine göre verilen burstan toplamda 30 bin öğrenci yararlanıyor. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk lirası olarak belirlenen burs üçe bölünerek veriliyor.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu
Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
T.C. vatandaşı olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER
Uzaktan öğretim görenler
Açık öğretimde okuyanlar
25 yaşından büyükler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
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