İBB bursu ne zaman yatacak? İkinci taksit tarihiyle ilgili açıklama bekleniyor

İlk taksitte bin 200 TL alan öğrenciler, ikinci ve üçüncü taksit tarihlerinde biner TL olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL İBB bursu alacak. Geçtiğimiz yıl aralık, şubat ve mayıs aylarında yatırılan İBB bursunun ikinci taksidi hâlâ hesaplara yatırılmadı..

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında vadettiği öğrencilere 3 bin 200 TL burs ücretleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020’nin aralık ayında öğrenciler, bin 200 TL İBB bursunun ilk taksidini almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde ikinci taksit, şubat ayında, üçüncü taksit de mayıs ayında yatmıştı.

İBB burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağını ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden henüz bir açıklama gelmedi. Şubat ayı içerisinde ödenmesi beklenen 2. taksitin ne zaman yatırılacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

İBB BURSU NE KADAR?

İhtiyaç sahipliği ya da ailevi durum kriterlerine göre verilen burstan toplamda 30 bin öğrenci yararlanıyor. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk lirası olarak belirlenen burs üçe bölünerek veriliyor.